烏克蘭外長呼籲：所有國家應把使用「Z符號」　視為犯罪行為

▲烏克蘭外交部長呼籲,所有國家應該把Z符號視為犯罪行為。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特上呼籲,所有國家應該把使用「Z符號」作為公開支持俄羅斯侵略烏克蘭的一種犯罪行為,因為「Z」意味著俄羅斯的戰爭罪行、轟炸的城市、數千名被謀殺的烏克蘭人,必須禁止公眾支持這種野蠻行徑。

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.