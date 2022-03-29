iPhone SE3耐摔嗎？高處墜落實驗結果出爐

▲IPhone SE3高處墜落後背板破損。（圖／取自Allstate）

記者陳俐穎／綜合報導

保險公司 Allstate Protection Plans 發布關於 iPhone SE 3 墜落測試結果，結果發現雖然最新的平價 iPhone 沒有 iPhone 12 和 13 上的超瓷晶盾玻璃，但螢幕直接從高處跌落而也不會破裂。不過在整個硬體上，並沒有那麼耐用。

蘋果表示，iPhone SE 3具有智慧型手機中「最堅硬的玻璃」，起初許多人認為，SE採用了與 iPhone 12和13相同的陶瓷保護，但 SE 3並未採用相同的螢幕保護措施。不過在iPhone SE 3墜落測試中，第一次，iPhone SE從接近1.8公尺的距離落下，面朝下摔落至人行道，只有輕微的磨損。Allstate Protection Plans 表示，這與 iPhone 12和13測試結果相同。

然而，當 iPhone SE 3背面摔落時，玻璃在第一次摔落時破裂，iPhone 12和13在進行相同測試時背板玻璃並沒有產生損壞。由於所有這些型號的背面都使用相同的玻璃，因此 SE 3的背板開裂可能只是機率問題。

不過 Allstate Protection Plans 也認為這可能與 iPhone 13採用扁平側面，相較於 SE 3的圓形邊緣，產生了更多保護。