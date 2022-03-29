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台鐵安全改革成績單出爐！9個月「行車事故453件」只比去年少12件

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵推動安全改革。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

距離去年4月2日發生太魯閣出軌事故將滿週年，交通部台鐵局今日說明一年來「安全改革」成效，然而據統計，109年6月至110年2月與110年6月至111年2月相比，各類行車事故件數只減少12件，全數仍有453件。今年針對安全改革，共擬定6方案、33項目，其中已完成9項。

台鐵局統計，109年6月至110年2月與110年6月至111年2月相比，重大行車事故減少2件、一般行車事故減少5件，行車異常減少5件，110年6月至111年2月各類事故仍有453件。

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台鐵運安處長林景山表示，針對安全改革訂定6方案、33項目，目前已完成9項，新增辦理智慧鐵道資訊整合平台招標。完成項目包括台鐵管理工地安全、建立健全緊急通報機制、預防斷軌、智慧化巡軌、整合維修能量、維修關鍵零組件國產化、落實ATP遠端監視系統、訂定重賞重罰機制、辦理安全技術研討會。

林景山表示，為健全工地管理，台鐵臨軌工程雇用保全管制工地出入口；改善風險路段，21處安裝落實告警系統，15處安裝施作中；強化軌道結構號誌及電力設備，試辦鋼軌裂縫快篩系統；採購鋼軌探傷車；鐵道局代辦彎道改善工程。

為提升車輛妥善率進行十年購車計畫，EMU900、EMU3000等部分新車已投入營運，傾斜式列車加裝限速備援系統，52套均已安裝完畢，等待交通部審核通過即可全面啟用，另也報部核可「恢復單人乘務」制度，至於實施時間點仍無法確定。

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