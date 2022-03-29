妻圓禿遭譏諷引威爾史密斯施暴　醫提醒患者正常作息注意紓壓

▲威爾史密斯妻潔達蘋姬（右，Jada Pinkett Smith）患有圓禿而理平頭，竟遭到公開嘲諷。（圖／路透）

記者高堂堯／南投報導

新科奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）妻子潔達萍姬（Jada Pinkett Smith），近年因免疫疾病深受掉髮所苦、理成平頭，卻遭頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）拿來開玩笑，威爾史密斯憤而上台揮拳施暴，引起全球影迷關注討論；醫師指出壓力或免疫系統失調，免疫細胞攻擊自身毛囊就可能導致落髮，但若控制免疫疾病、調整生活作息，並適時安排運動、紓壓，就有機會改善。

衛福部南投醫院皮膚科醫師李瑜芬表示，落髮原因很多，一般非疾病導致的落髮經過一段時間，毛髮進入生長期便會再長回來，不須藥物治療；但若因糖尿病、甲狀腺功能、梅毒、自體免疫問題以及貧血等導致的掉髮，就要依醫師的指示，針對病患的症狀給予治療。

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▲衛福部南投醫院皮膚科醫師李瑜芬提醒圓禿患者調整作息、注意紓壓。（圖／衛福部南投醫院提供）

李瑜芬表示，圓禿又稱「鬼剃頭」，在頭部會出現一塊或多塊的掉髮，好發於年經人，發生原因仍不確定，目前認為是與壓力、免疫系統失調有關，導致淋巴球、白血球等免疫細胞攻擊自身的毛囊，因此出現不自然的落髮現象。

李瑜芬指出，治療圓禿會使用類固醇的藥膏來抑制毛囊的發炎反應，狀況較嚴重者則會安排口服、注射類固醇，但若掉髮處的邊緣沒有擴大，其實不安排治療也能自行痊癒；他建議患者應養成良好的生活習慣，維持作息正常，找出壓力的來源進而調整，並安排紓壓的方式，減少再次落髮的機會。