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她讚威爾史密斯護妻黑人典範！卻因1理由喊話：應主動退回小金人

▲▼ 威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，突然上台給了克里斯洛克一巴掌。（圖／路透）

▲ 威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上的驚天一巴掌。（圖／路透）

記者隋昊志／綜合報導

男星威爾史密斯（Will Smith）昨（28）日在奧斯卡頒獎典禮上，對頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）呼巴掌嚇壞全球，成為整個典禮的最大話題。台灣出版家、翻譯家、雅言文化創辦人顏擇雅，則形容威爾史密斯是「男版歐普拉」，但也直言他應該主動退回小金人，「好漢做事好漢當」。

顏擇雅今（29）日在臉書發文表示，威爾史密斯那一巴掌，如果不是他是十幾分鐘後即將揭曉大獎的入圍人選，其實典禮製作人應該要請保全馬上將帶他離開會場的，因為已經違反了規則，但製作人決定讓他留著，因此才有後來「幸好是黑揍黑」的言論。

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雖然事後有人將威爾史密斯類比成前美國總統川普，說他的行為代表川普已對美國民風造成深遠影響；也有人拿他對一句玩笑的過度反應，類比俄羅斯總統普丁出兵烏克蘭，但他更像是男版歐普拉，或者是黑人的喬丹彼得森（Jordan Peterson），很勵志也很講紀律，要求自我責任感，而不是凡事怪大環境。

顏擇雅認為，雖然這次許多人譴責威爾史密斯的暴力行為，但想到美國黑人是個家庭破碎比率如此高的族裔，黑人男性如此需要角色典範，而他又是黑男角色典範中，極少數以愛家護妻知名的，也許這驚天一掌會讓更多黑人少年理解穩定婚姻的重要？這也讓她不忍心譴責。

雖然對於威爾史密斯給予不少正面肯定，但顏擇雅仍然建議，威爾史密斯應該主動退還他的小金人，才能完成一位好右派「好漢做事好漢當」的道德要求。

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