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明又變天！「連假這2天雨最多」全台濕冷　最低溫時間曝

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周六、周日華南雲雨區東移，全台水氣增多。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

清明連假前兩天全台有雨！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，未來一周以周六、周日水氣最多，中部以北和東半部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨；且周六是最涼冷時間，預估最低溫15度，至於冷空氣會不會增強成大陸冷氣團，還要再觀察。

▼這波水氣將通過，今白天起是降雨空檔。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今清晨比較濕涼，白天開始水氣減少，東北季風也減弱，溫度回升，基隆北海岸和東半部有局部短暫雨，山區有零星降雨；中部以北、東半部白天高溫25至27度，南部可來到28至30度。

黃恩鴻說，周三白天鋒面接近、晚起通過，中部以北及東北部轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨，但降雨較短暫、空檔較多。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻表示，周四、周五東北季風影響，雨區較小，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨；周六、周日華南雲雨區東移和東北季風影響，水氣最多，降雨較持續，比較偏濕冷，中部以北和東半部有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，預估周六是最涼冷時間，中部以北和宜蘭低溫15至17度，至於會不會增強為大陸冷氣團，還要再觀察；下周一東北季風減弱，溫度回升，北部、東半部有局部短暫雨，但雨勢減緩、轉乾，其他地區為多雲到晴。

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