被貼「女陪侍」標籤！基隆銀河小吃店喊冤：源頭是警察帶的女客

▲基隆市警局。（圖／記者謝孟儒攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆小吃店群聚28日新增12例確診個案，該傳播鏈累計至今已39人染疫。其中，有第一分局的偵查隊小隊長、第二分局的偵察隊員因上班時間到銀河小吃部用餐，接連傳給6名員警，被懷疑感染源在小吃店內。對此，銀河小吃部喊冤表示，感染源頭是員警帶來的女客人。

基隆員警群聚案爆發後，許多網友將矛頭轉向小吃部，甚至出現有「女陪侍」的傳聞。對此，銀河小吃部業者喊冤表示，好不容易撐過疫情，才剛開放營業又遇到疫情；業者說，他們是單純的熱炒店跟卡拉OK，完全不認識兩名確診員警，認為感染的源頭是警員帶來的女客人。

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業者表示，如果他們是感染源，店內所有的員工每天都一起用餐，早就都確診感染，「真的不是啊，我們店裡沒有這個性質的員工（員警帶來的女客）」。此外，業者也非常無奈，因為老闆娘自己都被傳染確診，現在只能透過監視器不斷追尋來店的客人，打電話提醒去篩檢，以此阻斷傳播鏈。

基隆市長林右昌28日在視訊會議上表示，基隆目前居隔人數348人，自主健康管理114人。27日本市總計篩檢4234人，有9人確診，其中包含警察新增2例，是市警局的行政人員，皆在24日晚間有參加警察局表揚餐會；二信中學增加6例學生，其中（案22846）同班同學有3例，另一個班級學生3例，目前二信中學學生累計有9例，分屬三個班級；另外，還有1例是到銀河小吃店消費的民眾。

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