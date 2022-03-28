借不到電話！基隆男武士刀揮砍加油站員　「差1公分就刺中心臟」

▲基隆徐姓男子只因加油站店員不願意借電話，就持武士刀砍人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳韻如／基隆報導

徐姓男子2021年2月21日清晨剛喝完酒，竟酒駕到新北瑞芳一處加油站向蕭姓加油站員工借電話，但遭到拒絕，雙方因此爆發激烈衝突，徐男竟拿出包包內的武士刀朝蕭男猛砍，差1公分就刺中心臟，。案經長時間審理，徐男被依重傷害未遂罪判處2年10個月徒刑。

根據判決，案發當日徐男開著車到加油站內，並向蕭男借電話但遭到拒絕，徐男當場與對方爆發激烈口角，進而引發肢體衝突，而在場另名員工見狀上前制止，但沒想到徐男卻突然拿出武士刀朝蕭男猛揮，甚至直接朝蕭男左胸刺砍過去，所幸被蕭男同事及時攔阻，才沒釀成悲劇。

法院審理時，徐男辯稱，當時是蕭男態度不好，他才揮刀想嚇嚇對方，之後因為看到蕭男同事阻止，又發現該同事的爸爸在當地小有名氣，「我繼續攻擊才不會傳出去很沒面子，會很難聽」，但強調自己並沒有殺人、重傷害的犯意。

對此，蕭男指證歷歷，並稱當時他拒絕借電話後，徐男就把錢甩在桌上嗆聲，「恁爸有錢」，兩人才因此起口角，沒想到對方卻拿出武士刀要刺他心臟，「差1公分就要刺到了」，還好有同事拉住。

法官事後調查發現，當時徐男拿出武士刀後，反手握住刀柄，刀尖朝下、刀鋒朝前，由上往下揮向蕭男，是因蕭男同事抓住他的手後，蕭男趁隙閃躲，才幸運避開，2人也才得以合力制伏徐男。

法官另外勘驗監視器畫面時也發現，徐男揮砍的位置均在蕭男的要害，可見不單單只是要恐嚇蕭男，法官最終認定徐男涉犯重傷害未遂罪，將他判處2年10個月徒刑。另外非法持有刀械部分，則判處3年徒刑，得易科罰金。全案仍可上訴。