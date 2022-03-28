不要雞屎味！雲林縣議會審議畜場管理自治條例　40民眾冒雨拉布條

▲陳情民眾在雲林縣議會門口拉起寫著「反對雞場擴建、保障居民生存權」、「任何擴建必按新法」的白布條及看板。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會28日召開第21次臨時會，審議「雲林縣新設置畜場管理自治條例」修正草案，放寬舊場增建規定，水林鄉、林內鄉約40多位民眾身穿雨衣前往縣議會拉白布條陳情抗議，一同高喊「不要雞屎味、只要幸福味，還我雲林清新空氣，反對任何擴建案」。

水林鄉尖山腳社區理事長吳英貴表示，依據2018年修訂新設畜牧場必須距離住宅500公尺、學校1000公尺以上，因有舊要擴增建卡關陳情，議員提案盼放寬舊場擴增建，但這對居民生活環境甚巨，我們堅決反對不應該恢復舊法，要遵守新法才對。

吳英貴強調，雲林不能走倒退路，對環保問應該更嚴謹才，對2015年前設置的畜牧場，要另外制定管理輔導辦法，只能升級修建不能擴建或增養，不能超出其原畜牧登記證登記數量。雲林縣政府應建立總量管制措施，輔導社區內舊場遷移至新法距離之郊區，並活化現有雲林縣舊有的農牧區，採專區管理，消毒車、獸醫進駐嚴謹防疫措施。

雲林縣府農業處副處長蔡耿宇指出，縣府對議員及民眾的意見，對於舊場擴建及管制，縣府在2020年已將原場擴建管制為場地及飼養數量的一倍，廢水要求20％再利用計畫，才會准予擴建，對於民眾有疑慮部分縣府會持續與相關單位研擬是否增加管制規定。

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