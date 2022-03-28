狗兒子借人配種遲遲沒下文　私闖朋友家抱走幼犬挨告

▲柴犬示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄭姓女子把飼養的柴犬狗兒子借給林姓友人的母柴犬配種，但遲遲沒有好消息，鄭女懷疑林男隱瞞母柴犬已經產下幼犬，於是佯稱獲得林男的同意，私自僅入林男的住宅察看，還抱走兩隻幼犬，事後被提告侵入住宅，一審高雄地院認為鄭女並非「無故」侵入住宅，判她無罪，但上訴後高雄高分院卻認定鄭女無故侵入住宅，可是情節輕微，判處免刑定讞。

判決指出，2020年4月間，鄭女把飼養的公柴犬交由林姓男子，與其母柴犬進行配種後，雙方曾討論等幼犬出生後，再來商議如何分配的問題，不過鄭女事後多次詢問配種進度，林男都告知母祡犬並未懷孕。

由於林男住處的2樓是經營桌遊店，鄭女的兒子友人到桌遊店遊玩時，曾見到該處有3隻可愛的幼犬，於是把相片傳給鄭女，鄭女懷疑林男隱瞞母祡犬已經生幼犬的情況，決定自己扮「柯南」，查個清楚。

2020年7月20日下午3時許，鄭女開車前往高雄市苓雅區正義路，告訴在1樓營業的黃姓男子，要上2樓看愛犬，並佯裝以手機聯絡林後，徑行上樓進入林和黃的住處，並抱走黑色、白色幼犬各1隻後離去。

事後鄭女雖然傳LINE告知林男「帶走兩隻小狗」，但仍被林、黃2人提告，檢方開庭調查後，依無故進入住宅罪，將鄭婦提起公訴，至於涉嫌盜竊的部分，則處分不起訴。

高雄地院認為，鄭婦友人曾在該處2樓玩桌遊遊戲，發現有3隻幼柴犬，還把照片傳給她母子觀看，因而懷疑林男飼養母柴犬已受胎並分娩，並懷疑對方把小狗藏起來，基於維護自身權益，才進入樓上查看，有「正當理由」，而不是「無故」判決無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院則有不同看法，指鄭婦為未經林、黃2人同意，擅自進入2樓住處，已構成無故進入住宅，改判有罪，但審酌涉案情節輕微，判處免刑，全案定讞。