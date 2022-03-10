女客買名牌包晚結單遭譏「笨死人了」　直播賣家演很大挨告

▲直播賣家演太大被吉了。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名朱姓女子上蝦皮購物網站，向莊姓賣家購買COACH名牌包，朱女在直播結束後6小時才結單，沒想到莊姓賣家竟在隔天晚上直播時，公布朱女的帳號，還嘲笑她「竟然沒結單，笑死人了！」、「擷圖不結單」、「笨死人了」，事後還寄錯包給朱女，朱女看了直播影片後氣炸提告，檢方偵查後今依毀謗罪將莊姓賣家起訴。

檢方指出，朱姓女子是在2020年4月2日凌晨2時許，在蝦皮賣場的「XX美國代購」直播間，以3600元向莊姓賣家標得COACH包，朱女雖然沒在直播結束前就結單，但她隨即在當天早上9點多就用信用卡付清款項。

沒想到，莊姓賣家4月3日深夜11時許再度開直播時，竟拿此事開玩笑，不但公布朱女的蝦皮帳號，還不斷的猛虧朱女「她竟然沒去結標？笑死人了」、「她是標到最便宜的她竟然沒去結單」、「擷圖不結單」、「笨死人了」，以誇張的言語來指謫朱女標到這麼便宜卻還沒有去結單。

更氣的是，朱女在4月4日收到包包，居然還寄錯了，朱女後來看到莊姓賣家的直播，深覺受辱，憤而報警提告。

警訊時，莊女辯稱直播時客人如果有標到，應該在直播結束前就結單，朱女是在直播結束後才結單，已經超過結單時間，而且蝦皮帳號無法連結到朱女本人，否認有妨礙朱女的名譽。

不過檢方認為，朱女雖然應該在直播結束前就結單，但莊女在直播結束後，還傳訊息給朱女「您還沒有結單喔，沒有結單資料無法幫您安排出貨，要去自助結單區結帳3600喔」，事後還寄出商品給朱女，顯見莊女在4月3日直播時，就已經知道朱女已經付過款了，卻還說「擷圖不結單」，有毀謗的犯意，所以依毀謗罪將莊女提起公訴。