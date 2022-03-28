快訊／今本土34、境外93！　新北、台東再爆不明感染

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增34例本土個案，其中有12例是基隆小吃店群聚相關、11例是桃園大潭電廠群聚、2例台東不明感染、2例新北三重業務員衍伸個案、2例新北作業員足跡接觸個案，樹林科技廠和高雄化工廠也分別增加2例，另新北中和及台東池上也新增2例零星個案。

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▲3/28新增病例。（圖／指揮中心提供）



桃園大潭電廠是移工群聚，主要發生在新竹的移工宿舍，加上擴大匡列採檢，目前累計63名確診。而基隆市警察小吃店相關群聚累計39人，全市1115名警察匡列普篩，市長林右昌則要繼續居家隔離10天。

高雄化工廠和樹林科技廠也分別新增2例個案，高雄化工廠累計21人染疫，樹林科技廠累計24人。另外，三重業務員案22701相關接觸者新增2名確診。台東不明感染群聚也新增2例，加上昨天4例確診，累計6人，目前感染源還在釐清中。

目前國內待釐清傳播鏈總計有9條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠和台東家庭群聚。」陳時中也在記者會直言，基隆、新竹和三重業務員三條傳播鏈需要特別注意。