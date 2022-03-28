「蘇聯女兵」如狼似虎？　紅軍1945出兵東北還曾性侵男人？

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭持續進行了30天，隨著雙方情勢僵持不下，俄軍陸續傳出軍紀敗壞，性侵當地婦女的醜聞。老譚在YouTube節目《譚兵讀武》中，也提到了俄軍早就有軍紀敗壞的黑歷史，1945年的「八月風暴行動」（Operation August Storm）出兵中國東北，除了「進出」日本人居住區施暴外，連蘇聯女兵都性侵中國男人。

老譚指出，雅爾達會議之後，蘇聯史達林獲得羅斯福承諾，戰後可以在中國東北獲得特殊利益，於是同意將在納粹德國投降２個半月到三個月後向日本宣戰。美軍在1945年8月6日，在日本的廣島投下原子彈。8月9日淩晨，蘇聯遠東軍區總司令部發出總攻擊命令，150多的萬軍，越過4千多公里中蘇、中蒙邊境，從東、西、北三個方向，對日本關東軍發起了排山倒海般的攻勢。

老譚指出，一位老家在長春的老兵劉鳳閣劉伯伯，曾經見證過蘇軍在中國東北的各種軍紀敗壞，不時有官兵醉臥大街，每到傍晚，還有零星士兵搶劫行人，或在眾目睽睽下調戲或性侵婦女，中國女性也難以倖免。所以女人都不敢出門，要不剃光頭，皮膚塗黑點，避免被看出是女的，連男人也不敢戴錶、穿皮大衣。

▲老家在長春的老兵劉鳳閣劉伯伯，曾經見證蘇軍的軍紀敗壞。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武）

老譚說，蘇軍以戰勝國的姿態，複製了日本過去的那一套，也用在日本女性身上，所以「進出」日本居民區去施暴，逼得每個城市的日本人成立「維持會」，供應「花姑娘」或「慰安婦」滿足需求，據說一些日妓因此得寵，結果蘇軍還派兵保護日本人居民區，至於中國人反而沒有這樣待遇，不時有婦女受辱。

老譚接著提到，台灣還有一位鄧雪瑞鄧將軍也見證過當年的蘇軍，他認為蘇軍的戰鬥力還好，令他印象深刻的是，在吉林白城子，親眼見到蘇軍進城，可是最先進入的是女兵，她們由一卡車一卡車載著，浩浩蕩蕩開進來，這些女兵「窮凶惡極」，「燒殺擄掠，相當可怕」。

▲鄧雪瑞鄧將軍指出，蘇聯女兵甚至會性侵男人。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武）

老譚說，鄧將軍還提到，蘇聯女兵駐防地區在白城子郊區一點，沒有人敢經過那一條街，只要是男的，都會遭殃，因為她們會性侵男人，大家都怕得不趕靠近。

老譚解釋，蘇聯女兵為什麼會這樣？蘇聯在衛國戰爭時候，列寧格勒圍城戰、史大林格勒保衛戰等等，死傷人數都是百萬計，為了補充兵力，不得不徵召女性入伍，一共徵召了80萬女兵，她們不是只負責醫護、後勤，有的還被組成女兵突擊隊，變成坦克手、人家畢竟是「戰鬥民族」，所以這些「女漢子」打得極兇猛，給德軍帶來很大損失。

老譚說，不過，既然都動用到女兵，可以想見，蘇聯男兵損失有多慘，造成了蘇聯國內男女比例的嚴重失調，大量的蘇聯女性找不到對象，或者是中年女子變成單親媽媽，所以，在1945年8月，蘇聯揮軍進入東北，會出現女兵，一卡車一卡車載著進城，一點都不奇怪，如果說，蘇聯男兵軍紀不好，姦淫擄掠，那女兵如果因男少女多，出現某些類似男兵的舉動，是有可能的。

對此，網友liang dai在YT頻道下留言表示，關於蘇軍軍紀，日本的電視劇《 紅十字，女人的入伍通知書》也有描述， 這部電視劇是日本反法西斯勝利五十周年拍的， 從日本角度描述了日本遺孤、蘇軍軍紀、八路軍、日本醫生護士等等。另外，網友love pistol也留言說，「日本軍事漫畫家小林源文在作品《東亞總統特務隊》中有蘇聯女兵會性侵男性的劇情，原來是有根據。」



