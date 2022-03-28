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俄軍戰死後淪狗糧！　流浪狗分食「士兵腐爛屍體」畫面曝

▲▼流浪狗分食「腐爛俄軍屍體」畫面曝！　烏將軍：戰死後淪狗糧。（圖／翻攝自YouTube／Alex Raven）

▲有3隻流浪狗圍繞在俄軍士兵的遺體旁。（圖／翻攝自YouTube／Alex Raven）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭超過1個月，儘管俄國不願證實，但烏克蘭國防部稱，已有1.5萬名俄軍士兵戰死沙場。如今更有一段駭人影片曝光，只見有3隻出生沒多久的流浪狗正在啃食因砲擊燒焦的俄軍屍體。從屍體的腐爛程度可以看出死亡時間超過數週。而公開這段影片的人更寫道，「那些被埋葬的俄羅斯入侵者已經算是非常幸運了。」

根據《每日星報》報導，俄羅斯國防部從開打至今僅更新過一次士兵的戰歿人數，當時為1300多人，不過後續便沒有再提供新的數字。而烏克蘭國防部則聲稱，已經有1.5萬名俄軍士兵戰死。然而大量的俄軍遺體卻被棄置在當地，更有來自美國的志願軍稱，這些為國捐軀的士兵已經淪為流浪狗的食物。

一段出現在Telegram的影片中，明確拍到有3隻小狗正在分屍一名俄軍士兵的屍體。從影片中可以看到，其中一隻小狗坐在屍體旁，另一隻小狗則是在啃食肋骨內側的肉，最後則有一隻小狗飛快地奔向屍體。從屍體的腐爛情況可以看出士兵的死亡時間已經好幾週，而上面的焦痕也可以研判應該是遭到炸死。

一名在2月26日便啟程飛往烏克蘭協助作戰的美國退役老兵表示，俄軍拒絕將同袍的遺體帶走，而這些在戰場上犧牲生命的士兵們最後都會被流浪狗吃掉。他強調，美國人是絕對不會丟下任何一個人或是任何一具屍體不管。

烏克蘭將軍馬爾琴科（Dymtro Marchenko）證實了這項說法，他直言那些俄軍的遺體已經變成「狗糧」。他表示，「雖然說起來不太舒服，但他們的屍體就是流浪狗的食物。」

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