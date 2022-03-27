　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男生都喜歡「女生綁馬尾」的樣子？1張照讓網狂歪樓：馬尾在哪？

▲▼男人都喜歡「女生綁馬尾」的樣子？1張照讓網狂歪樓：馬尾在哪？。（圖／翻攝nanacha_0211）

▲男網友PO出照片證明男生都喜歡女生綁馬尾的樣子。（圖／翻攝nanacha_0211）

記者鄒鎮宇／綜合報導

對於異性外型的喜好總是因人而異，許多人為了得到另一半的歡心，總會處心積慮地打扮成對方喜愛的模樣。一名男網友表示，他被女性朋友詢問為何男生都愛綁馬尾的女生時，不知到該如何解釋，便決定PO一張圖作為答案。然而，網友看到照片卻全都歪樓。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他被女生詢問「為什麼男人總喜歡女人綁馬尾時的樣子？」時，他感嘆「我一時之間也說不出來，有人可以解釋嗎？」並在文末附上一名女子正在綁馬尾的照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼男生都喜歡「女生綁馬尾」的樣子？1張照讓網狂歪樓：馬尾在哪？（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網友看完紛紛留言，「因為綁馬尾時候最美最吸引人」、「哪有馬尾我沒看到」、「綁馬尾看起到特別的美」、「因為綁馬尾的時候會挺胸」、「馬尾看起來乾淨清爽，精神煥發的感覺」、「其實跟馬尾無關，醉翁之意不在酒，各位紳士都很懂」。

此外，也有網友發現照片中的女生是日本女偶像、TikToker、YouTuberなな茶，在抖音上有330萬粉絲，IG上也有32.2萬粉絲，時常分享生活照、美食照及穿搭。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課
男生都愛「女生綁馬尾」？　1張照讓網狂歪樓：馬尾在哪？
「最慘空難」爆炸機頭掉了　乘客驚恐繼續往上衝
急返冬14°C「2波雨彈」紅爆！　全台崩潰變天時程出爐
快訊／大港開唱最後一天　美秀集團成員躺地急送醫
天冷不洗澡！她「尿尿詭異臭炸」　醫曝感染8大原因
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課

急返冬14°C「2波雨彈」紅爆！全台濕冷→暖熱　崩潰變天時程出爐

男生都喜歡「女生綁馬尾」的樣子？1張照讓網狂歪樓：馬尾在哪？

名醫斷言「疫情已悄悄擴散」！揭本土暴增關鍵：不是縮短檢疫時間

快儲水！高雄明日「3區停水」 　影響超過3萬戶

快訊／大潭電廠群聚延燒！竹北某國小「疑家長確診」　明停課一天

Outlet、百貨均有確診足跡　遠百竹北3／28全日停業

6生肖春天迎好運！「這生肖」把握時機　將求財得財

快訊／竹北遠百「提早打烊」清消！28日緊急停業1天

婚禮女主持人「自拍喬奶」工作室回應了！親友還原：新娘焦慮爆炸

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

女兒認養貓回家被阿公極力反對 三天後態度大轉彎嬰兒抱摟貓孫

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

笑笑直播洩「小玉最新近況」！ 換臉風波後復出：很少有他的消息了

見對向車「開遠光」閃燈提醒　三煞攔車叫囂怒砸：以為挑釁

快訊／衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課

急返冬14°C「2波雨彈」紅爆！全台濕冷→暖熱　崩潰變天時程出爐

男生都喜歡「女生綁馬尾」的樣子？1張照讓網狂歪樓：馬尾在哪？

名醫斷言「疫情已悄悄擴散」！揭本土暴增關鍵：不是縮短檢疫時間

快儲水！高雄明日「3區停水」 　影響超過3萬戶

快訊／大潭電廠群聚延燒！竹北某國小「疑家長確診」　明停課一天

Outlet、百貨均有確診足跡　遠百竹北3／28全日停業

6生肖春天迎好運！「這生肖」把握時機　將求財得財

快訊／竹北遠百「提早打烊」清消！28日緊急停業1天

婚禮女主持人「自拍喬奶」工作室回應了！親友還原：新娘焦慮爆炸

Honda「喜美e:HEV油電版」歐洲首發！採五門掀背設定、綜效181匹

敖犬找回15年前iPod！　《棒棒堂》「爆笑黑歷史」全出土：神經病

杜克晉級NCAA最終4強　K教練生涯第13次寫紀錄

52歲資深男星自爆「曾窮到偷茶葉蛋吃」！　認錯嘆：非常羞愧

全球最大悍馬車「根本2樓透天裝輪子」！臥室廚房獨立衛浴全都有

快訊／衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課

他收科技廠錄取通知！婉拒其他職缺…3天後突然變了：當沒這件事

76歲翁揪人妻「一夜戰3次」！發現錢包少1萬　連刺7刀殺了她

鄭深池與殷琪有過患難情誼　欣陸投控是否支持長榮弟弟派受關注

一代豔星靠超兇車頭燈爆紅！　年過50歲「面目全非」超慘近況曝光

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

生活熱門新聞

快訊／今確診破200例！本土暴增83例、境外120例

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

北極上空平流層暖變！鄭明典：這次有點意外

大潭電廠52工程人員PCR陽性　移工都住新竹縣

即／基隆海量足跡曝光　全聯、北市刑事局入列

最新清明連假天氣出爐　這天「全台有雨」

一週天氣「2波雨勢、2波冷空氣」夾擊！

口味贏餐廳！7-11「最強美食」常客全點名它

2週算快了！網曝蝦皮店到店下單守則

16:59過60秒是幾點？解答：不是5點

今增83例又炸裂！網見「1巧合」有點抖

女主持「自拍喬奶」回應了！親友氣炸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

快訊／今確診破200例！本土暴增83例、境外120例

《寶貝四千金》李依瑾突宣布當媽

快訊／本土+83！新北最新足跡曝　711、麥當勞、好市多、健身房

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

連千毅生日趴驚見「長腿妹整場掉半球」！

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

眾量級爆分手　Andy反常舉動震驚了

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

她腹痛掛急診…竟成「清醒植物人」！

北極上空平流層暖變！鄭明典：這次有點意外

龍婆預言「俄羅斯將成世界之主」：沒人能阻止他！

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面