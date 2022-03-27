男生都喜歡「女生綁馬尾」的樣子？1張照讓網狂歪樓：馬尾在哪？

▲男網友PO出照片證明男生都喜歡女生綁馬尾的樣子。（圖／翻攝nanacha_0211）



記者鄒鎮宇／綜合報導

對於異性外型的喜好總是因人而異，許多人為了得到另一半的歡心，總會處心積慮地打扮成對方喜愛的模樣。一名男網友表示，他被女性朋友詢問為何男生都愛綁馬尾的女生時，不知到該如何解釋，便決定PO一張圖作為答案。然而，網友看到照片卻全都歪樓。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他被女生詢問「為什麼男人總喜歡女人綁馬尾時的樣子？」時，他感嘆「我一時之間也說不出來，有人可以解釋嗎？」並在文末附上一名女子正在綁馬尾的照片。

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▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網友看完紛紛留言，「因為綁馬尾時候最美最吸引人」、「哪有馬尾我沒看到」、「綁馬尾看起到特別的美」、「因為綁馬尾的時候會挺胸」、「馬尾看起來乾淨清爽，精神煥發的感覺」、「其實跟馬尾無關，醉翁之意不在酒，各位紳士都很懂」。

此外，也有網友發現照片中的女生是日本女偶像、TikToker、YouTuberなな茶，在抖音上有330萬粉絲，IG上也有32.2萬粉絲，時常分享生活照、美食照及穿搭。

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