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一週天氣「2波雨勢、2波冷空氣」夾擊！　1圖秒懂回暖僅2天

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲氣象局表示，未來一週雨勢跟冷空氣都各有2波。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

雨下不停又變冷，氣象局指出，未來一週天氣清明節前雨紛紛，有2波雨勢，尤其明天週一上班日跟週四雨都會變多外，再外加2波冷空氣，一樣是週一跟週四報到，北台灣最要注意溫度起伏大，這週回暖天數僅週二、三2天。

氣象局說明，明天天氣型態「大雨、天涼」，各地陰有陣雨雷雨，中部以北可能有局部大雨，中部以北更感涼意。週二華南雲雨區漸離、週三鋒面剛抵達，水氣較少的這兩天雖會回暖熱點，但天氣仍不穩，各地多雲偶雨，陽光要偶爾才會露臉，近中午溫暖、微熱。

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氣象局指出，週四起鋒面過，東北季風增強，北部東半部地區、中南部山區，短暫雨，中南部平地，雲量增加，北台灣先轉涼，其他地區週五起溫度也稍降。至於大家關心的清明連假4月4日週一至5日週二東北季風減弱、水氣減少，東半部偶雨、西半部大致多雲到晴，近中午回暖微熱。

▲▼未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲氣象局指出，接下來這週僅週二、三回暖。（圖／氣象局提供）

臉書粉絲專頁「天氣風險」分析師林孝儒表示，預期今日起台灣將受東北季風增強影響，氣溫方面將與昨日有明顯落差，尤其北部最明顯，中南部也有些降溫感，不過愈往南影響相對越小。而隨後方冷空氣南下，白天起地面鋒逐漸往中南部延伸但結構有些減弱，預期今晚後再往東部海面斷裂遠離，中北部降雨熱區將往南部延伸一些，北部降雨將有些趨緩，不若今日上半天風雨明顯，但仍有陣雨，中南部多少要留意海峽上將有些對流發展並移入影響，不排除有機會伴隨雷雨。

林孝儒提醒，明天鋒面過後底層東北季風增強，各地沿海要留意風浪比較大以外，由於中層以上的大氣環境仍是不穩且華南雲雨區也將移入，各地降雨都還是比較廣泛，持續陰雨的天氣，西北部仍再有一波大雨機會。整體的天氣要到週二隨東北季風減弱及華南雲系減少，各地才會有比較多的降雨空檔出現，不過很快的週三將又再伴隨另一到鋒面通過，台灣將會再迎來另一波降雨及降溫的變化了，但主要仍以影響中北部為主，接下來一週中前期天氣普遍較不佳，外出都要記得攜帶雨具了。

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