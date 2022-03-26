雨越晚越猛！一圖秒懂「跳水式降溫」　雨彈炸全台3天

▲鋒面建構完畢，今晚雨勢會加大。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

位於廣東福建附近的鋒面雲系已建立完畢，將於今晚接近、明日通過台灣，今日越晚雨勢越猛，明後天全台有雨，且溫度也是全台轉涼，中北部低溫約16度上下，下周二水氣減少，降雨範圍縮減並逐漸回暖。

氣象專家彭啟明提醒，今早在鋒面前緣發展起來一些局部雨勢，目前鋒面結構已經廣東福建附近建構完成，正東移當中，預計晚上接近，越晚雨勢越大，明後天全台有雨，也有雷陣雨發展可能。

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▲今日中北部已有降雨，明日全台都會有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

臉書專頁天氣即時預報指出，明後兩天受到鋒面、華南雲雨帶接力影響，全台有雨，下周二水氣減少，降雨範圍縮小至北部、東半部，其他地區轉多雲的天氣型態。

溫度方面，今晚金馬、北部首先轉涼，明後天全台溫度都明顯下降，中北部低溫約16度上下，下周二各地逐漸回暖。

▲今晚到明日西半部有局部大雨。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

氣象局提醒，明日整天溫度涼冷，明日清晨中部以北17到19度，其他地區22到23度，白天因下雨加上冷空氣作用，中部以北、宜蘭、東北部19到22度，台南以南26到28度，花東22到24度。

下周一到周二清晨各地仍偏涼冷且有雨，這兩天清晨最冷，北台灣15到16度、中部16到18度、其他地區19到20度，白天溫度比周日更低1度左右，約18到20度。