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台南官田區葫蘆埤自然公園　將舉辦童趣節

▲台南市觀光旅遊局將於4月2日至4日連續假期，在官田區葫蘆埤自然公園舉辦「2022葫蘆埤自然公園童趣節」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀光旅遊局將於4月2日至4日連續假期，在官田區葫蘆埤自然公園舉辦「2022葫蘆埤自然公園童趣節」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兒童節連假即將來臨，台南市觀光旅遊局局長郭貞慧，宣布將於4月2日至4日連續假期，在官田區葫蘆埤自然公園舉辦「2022葫蘆埤自然公園童趣節」，這次活動以「凌波仙子的奇幻派對」為主題，規劃3大主題日，4大互動設施，10大體驗活動，要將葫蘆埤自然公園打造成親子夢幻樂園，邀請小朋友們來參加奇幻有趣的仙子派對！

▲台南市觀光旅遊局將於4月2日至4日連續假期，在官田區葫蘆埤自然公園舉辦「2022葫蘆埤自然公園童趣節」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局局長郭貞慧指出，「凌波仙子」是菱角田的嬌客「水雉」的別名，是官田區的一大特色，更是台南市市鳥;這次活動以凌波仙子為主角，邀請小朋友們來參加派對，4月2日「打造仙子的家」大型團創邀請小朋友來幫忙彩繪仙子的家、4月3日「仙子的野餐派對」採用親子質感野餐和造型餅乾、飯糰，請小朋友們一起來野餐、4月4日「仙子裝扮嘉年華」將邀集小朋友發揮創意手做翅膀、頭飾，畫上精靈妝，與美麗的凌波仙子上台走秀，共同參與盛大可愛的裝扮嘉年華。

▲台南市觀光旅遊局將於4月2日至4日連續假期，在官田區葫蘆埤自然公園舉辦「2022葫蘆埤自然公園童趣節」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭貞慧局長說，活動期間除主題唱跳、沉浸式互動故事劇場、小丑表演、兒童舞台外，還有每天限量的「仙子精靈村探險」活動，現場佈設了孩子們最愛的「巨型仙子氣墊城堡」和4大主題互動設施「仙子精靈村」、「仙子更衣室」、「採菱角互動體驗區」以及「水雉生態廊道」，寓教於樂，絕對好玩又好拍！

▲台南市觀光旅遊局將於4月2日至4日連續假期，在官田區葫蘆埤自然公園舉辦「2022葫蘆埤自然公園童趣節」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這次活動所規劃各項親子體驗活動，正搭上城市體驗式旅遊的潮流，此外，同樣位於北台南，睽違2年的「臺灣國際蘭展」亦於今年3月26日至4月5日回歸舉行。展覽期間推出「蘭展月好康」活動，網羅55家食、宿、遊、購、行之相關業者提供優惠方案，歡迎民眾在4天連假期間一起來台南走走。

▲台南市觀光旅遊局將於4月2日至4日連續假期，在官田區葫蘆埤自然公園舉辦「2022葫蘆埤自然公園童趣節」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局長郭貞慧表示，葫蘆埤自然公園有渾然天成的綠蔭，瀲灩波光的湖畔美景，獨樹一幟的吊橋風光，安全刺激的親子溜滑梯，很適合親子闔家出行遊憩。此次「2022葫蘆埤自然公園童趣節」活動還結合現地1樓「錢來也商店」與2樓「葫畔空間」餐廳，推出專屬活動優惠方案，活動期間配合憑「仙子精靈村探險」完賽證明的兌換券至「錢來也商店」消費送小禮物1份、至「葫畔空間」買兒童餐就送布丁1份，歡迎大家一起來園區歡慶兒童節。

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