陸駐美大使：不希望看到烏克蘭危機給中美關係造成連帶傷害

▲俄烏爆發戰事後，拜登與習近平進行視訊通話。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美大使秦剛近日接受《鳳凰衛視》專訪，就中美關係及俄烏情勢闡述中國立場，他強調，當前的中美關係是充滿了挑戰，可以說麻煩已經夠多的了，不希望看到烏克蘭危機給中美關係造成進一步的連帶的傷害。

秦剛表示，烏克蘭危機爆發以來，中美一直就此保持著密切的溝通和交流，兩國在和平、停火、止戰、提供人道主義援助這些大方向上，是有共識的，但是對如何實現勸和促談，實現歐洲今後持久的安全，這些問題上則存在著一些不同的理解和不同的看法。

秦剛提到，他們明確對美方講，中方反對美方對中國進行的各種無端的抹黑和指責，當前的中美關係是充滿了挑戰，可以說麻煩已經夠多的了，不希望看到烏克蘭危機給中美關係造成進一步的連帶的傷害。

秦剛還指出，中國和俄羅斯有著彼此相互信任的關係，這個關係是悠久的，中俄之間是有廣泛的共同利益的，「我們是彼此最大的鄰國，經貿、人文，各個領域的交往都十分密切。那麼中俄之間的這種關係，不應該被視為是解決烏克蘭危機的一個累贅、一個麻煩，應該把它當作一種資源、一種機遇。」

秦剛強調，現在其他各方在衝突中都跟俄羅斯嚴重地對立，只有中國能夠跟俄羅斯說上話，「中俄之間的這種關係，能夠有利於國際上勸和促談的努力。」

不過，秦剛也特別提到，如果一味要求中國來按照美國和西方的方式來處理這個問題，那也許就會使中國失去這樣的一個獨特的地位和資源，無助於勸和促談，實現停火止戰的目標，甚至會產生適得其反的效果。