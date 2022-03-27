轉彎！林右昌隔離「3天改10天」　PTT秒轟爆：護航的大傻眼

▲基隆市長林右昌居隔天數從3天改為10天，引發網友熱議。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

基隆市長林右昌日前出席頒獎，傳出有受獎者確診，林右昌緊急宣布自25日下午起居家隔離3天，消息一出，輿論瞬間炸鍋，許多民眾認為一般人必須居隔10天，質疑雙標；對此，陳時中今27日宣布，林右昌居家隔離時間從3天延長到10天。

陳時中今下午在防疫記者會上表示，基隆市長林右昌的隔離時間從3天延長為10天。指揮中心解釋，隔離延長基於兩方面，一是頒獎當下警察眾多，二是林右昌因為頒獎關係，在台上沒戴口罩，場域風險增高。

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消息曝光後，立刻引起批踢踢網友熱烈討論，「最高規格是三天 現在十天算頂規」、「護航的大傻眼」、「那所以前幾天，那個誰誰誰的解釋是在解釋什麼？」、「被罵就改，更顯得一開始三天的可笑」、「笑死很會看風向」、「光速打臉」、「所以之前三天的是講假的嗎？莊人祥不用出來說明？」、「隔離用喊價的是沒看過？」

▲鄉民全炸鍋！（圖／翻攝PTT）

其中，不少網友質疑指揮中心標準不一，氣憤指出，「為什麼隔離的期間還能更改？你各位被隔離時，曾經收過隔離更改通知書嗎？還是這種通知只出現在皇親國戚党內同志身上，不會出現在一般民眾身上？」、「最高標準三天本來就是林右昌瞎掰的，難看的是指揮中心的護航說屬於預防性的加強作為！之前從沒聽過有這名詞；反正是動態標準，如果身為市長應該要作為表率，那關個三十天好了」。

針對林右昌市長日前僅需隔離3天，引發外界痛批指揮中心「雙標」一事。指揮中心發言人莊人祥曾說明，林右昌不算密切接觸者，居隔屬於預防性的加強作為，沒有標準不一的情形。