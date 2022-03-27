基警小吃店群聚累計27人「已8警察確診」　全市1115名員警普篩！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增83例本土個案，其中有52例是桃園大潭電廠員工，群聚主要發生在新竹的員工宿舍。另外，值得注意的是基隆警察小吃店相關疫情持續擴大中，今也一口氣新增19例。副指揮官陳宗彥表示，基隆1115名員警都在普篩中。

目前基隆警察和小吃店相關群聚持續擴大中，已累計27人染疫，其中有8位是警察、8名小吃店工作人員、7名顧客和4名顧客家人。陳時中表示，目前基隆市員警幾乎要做普篩，除了特別勤務者除外，預計今天下午都要採檢完，而員警家人還不需採檢。

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此外，由於小吃店屬性比較複雜，陳時中指出，不免跟特定娛樂場所有所相關，尤其是有陪侍行為的，所以現在要求是全國一體的，進入這些特定娛樂場所的顧客都要提供至少接種三劑疫苗，沒有三劑疫苗證明者都不得進入，另外也要落實實聯制，出現呼吸道症狀、發燒者不得進入，要盡快檢驗。

而針對基隆市市長林右昌採檢一事，陳時中表示，目前已經決定讓基隆市市長繼續居家隔離10天。另外，外傳基隆警局局長參加完餐會後，曾參加署務會報，副指揮官陳宗彥表示，他是用視訊參加，本人沒有到警政署參加。