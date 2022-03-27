快訊／桃園大潭電廠驚傳「數十名移工陽性」　市府連夜緊急疫調

▲桃園大潭電廠擴建工程工地中傳出多名移工採檢陽性。（示意圖／記者余弦妙攝）
記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導
新冠肺炎疫情多點散開，繼基隆、台東之後，桃園疫情也出現變化。位於桃園市的大潭電廠擴建工程工地中，傳出有數十名移工採檢呈現陽性，中央昨(26日)晚間獲悉後，已緊急通知桃市府進行疫調，詳細疫況還有待進一步釐清。
針對大潭電廠爆出大量個案，桃園市府表示，移工住宿在新竹，工作地在大潭，採團進團出，目前市府配合CDC至職場疫調，相關資訊由CDC統一說明。
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▲桃園大潭電廠擴建工程工地中傳出多名移工採檢陽性。（示意圖／記者余弦妙攝）
記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導
新冠肺炎疫情多點散開，繼基隆、台東之後，桃園疫情也出現變化。位於桃園市的大潭電廠擴建工程工地中，傳出有數十名移工採檢呈現陽性，中央昨(26日)晚間獲悉後，已緊急通知桃市府進行疫調，詳細疫況還有待進一步釐清。
針對大潭電廠爆出大量個案，桃園市府表示，移工住宿在新竹，工作地在大潭，採團進團出，目前市府配合CDC至職場疫調，相關資訊由CDC統一說明。
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