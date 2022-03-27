快訊／桃園大潭電廠驚傳「數十名移工陽性」　市府連夜緊急疫調

國民黨副秘書長羅智強日前展開「1000公里傾聽桃園」活動，被解讀是有意空降選桃園市長，讓藍營地方政治人物不滿，希望黨主席朱立倫親自協調。對此，朱立倫26日回應，黨內所有優秀人才都會考慮，也會公平地對待有意參選的人；但朱也說，桃園至今無論藍綠，都是提名在地候選人，國民黨會慎重看待空降議題，不過一切以桃園民意做出發點，以桃園未來做考量。