人夫情牽前女友開啪2次！正宮靠「Google地圖」抓包　她臉綠認了

▲屏東正宮透過Google地圖時間軸抓包丈夫外遇，氣得對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名人夫與前女友藕斷絲連，婚後竟還持續交往，並發生性行為，被正宮抓包後，前女友承諾不再與人夫聯繫。然而，某日正宮卻在人夫的Google地圖時間軸發現人夫與前女友曾2度到摩鐵開房間，氣得質問前女友後，對方也坦承，「救那兩次」，正宮憤而提告求償。法院審理後，判前女友須賠償正宮30萬元。

正宮提告主張，丈夫婚後與前女友仍交往密切，甚至還發生性行為，她得知後，便立刻傳訊息質問前女友，並相約談判。當時前女友當場坦承，在人夫結婚後，兩人仍持續交往，更向正宮道歉，並保證不會再與人夫聯繫。

豈料，正宮卻又在人夫的Google地圖時間軸發現，兩人曾2度到摩鐵開房間，氣憤之下，又再傳訊質問前女友「開房次數」，當時對方也坦承，「就你說的那二次」，並且頻頻道歉，但正宮決定不再容忍，氣得一狀告上法院。

庭審時，前女友矢口否認與人夫有發生性行為，辯稱是因人夫無論婚前婚後都有嫖妓的習慣，正宮得知後開始心生猜疑，而她又與人夫為前男女朋友關係，正宮因忌妒心態，不斷傳訊騷擾，還單方面提出民事損害賠償訴訟。

不過，法官審理時勘驗正宮所提出的對話截圖，內容顯示，前女友坦承跟人夫開房間2次，甚至不斷道歉，「我真的知道自己有錯」、「我真的在反省了」等語，足認她與人夫確實有不正當男女交往關係，最終判她須賠償正宮30萬元。