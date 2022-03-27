奪21金！馬來西亞MTE國際發明展台灣重登世界第一

▲台大化工系團隊研發多功能濾水裝置彷彿「膠囊濾水器」。（圖／中華創新發明學會）



生活中心／綜合報導

第21屆「馬來西亞MTE國際發明展」今（27）天凌晨傳回捷報。台灣共獲得21金、12銀、5銅，總排名世界第一。台灣大學首度參展，就以僅膠囊大小的濾水器拿下一面金牌。台灣代表團團長吳智堯表示，台灣去年退步到第三，今年扳回一城，與今年團隊發明作品商品化程度很高、兼具市場潛力有關。

由馬來西亞高等教育部、馬來西亞科技創新部共同主辦的「馬來西亞MTE國際發明展」，共有超過500件作品，來自21個國家包含澳洲、紐西蘭、捷克、香港、印度、英國、烏克蘭等共同參與，台灣總參展件數43件，最後拿到21金12銀5銅，總成績排名國際第一。

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首度參賽就拿到金牌，台灣大學化工系教授陳賢燁帶領學生陳諭萱、吳易倡、林彥勳、林奕維等人，歷時3年，研發出「氣相沉積製程技術創建多功能濾水裝置」，彷彿「膠囊濾水器」。陳賢燁表示，他們將細菌包覆在膠囊當中，投進工業廢水時，膠囊會不斷釋放出酵素，能分解包含有機溶劑、塑膠袋、戴奧辛等有機物質，若要增加無機物，只要多包覆活性碳到膠囊中，就可吸附重金屬。

陳賢燁表示，團隊的研發預計用在工業廢水的排放出水口，當膠囊釋放的酵素分解完有毒物質後，最後再回收膠囊，團隊橫跨民生化工、材料、以及生物環境廢棄物處理等領域，目前已和政府單位洽談合作，也已成功技轉，最快一年後上市。

而有感於傳統住院病人尿袋收集需時時人工監測紀錄尿量與尿液變化不便，奇美醫學中心重症醫護團隊李穎俐、章正俐、沈修年、黃惠鈴、王志中講座教授與高雄科技大學林俊宏副教授，共同研發出「尿量及輸液量之無線監測系統」，同樣獲得一面金牌。透過電腦無線傳播，可以直接紀錄尿液的量，並加入異常狀態偵測與警示功能，有助醫師判斷病人心腎功能，更可減少護理師接觸隔離病人的次數。作品已獲多國專利，並已成功技轉給亞星健康科技有限公司，量產導入多家醫院加護病房使用。

▲奇美醫院團隊研發「尿量及輸液量之無線監測系統」，獲得一面金牌。（圖／中華創新發明學會）



弘光科技大學化妝品應用系所講座教授易光輝、王曉芬教授共同研發「第一個有專利的天然植物防曬複方精油」，是第一個擁有發明專利與科學研究成果的天然植物防曬複方精油，避免化學防曬成分對於人體健康的疑慮。相關研究成果已發表於期刊論文，並已成功技轉軒郁國際股份有限公司。

▲弘光團隊發明「第一個有專利的天然植物防曬複方精油」奪金。（圖／中華創新發明學會）



高苑科技大學香妝與養生保健系教授吳進三帶領學生鄭湘玲、蔡燕琳與周宥慈等師生團隊，以「利用保特瓶與海洋礦物化的牡蠣殼材料製成多功性紡織紗的應用」，憑藉天然礦物的抗菌生物陶瓷材料與海洋回收物，經過層層工序，製成紡織品，使產品具有非常柔軟的羊毛質感、保溫保暖與抗菌效果，並符合回收再利用的環保材規格，該專利已技轉「誠佳科紡股份有限公司」，作品也獲得金牌獎肯定。

▲高苑科大團隊的發展不僅得到金牌肯定，也已技轉。（圖／中華創新發明學會）



另外，這次表現特別獲得大會評審青睞同樣獲得金牌的還有，永春高中葉建誼同學「紫外線消毒手機護套」、致理科技大學鄭來宇師生團隊「行動直播隨身包」、景文科技大學陳一鋒師生團隊「非接觸式人體生理信號感應裝置」、輔英科技大學謝天傑師生團隊「一種鑑定赤芝中靈芝酸A分子構型的方法」。

產業代表部分則有，葡萄王生技股份有限公司作品「用於改善酒精所引起胃、肝及腸道損傷的新穎性益生菌GKLC1」，自哺乳婦女母乳中成功採集到新穎益生菌GKLC1，經液態發酵後，於動物實驗中可見對餵食酒精性飼料的老鼠有保護作用，能有效改善動物因食用酒精引起的脂肪肝、胃損傷及腸滲漏等等情形，作品獲得金牌一面。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，國際疫情持續蔓延因此仍採線上評審，台灣師生這次在商品化潛力表現特別突出，與作品全部都有專利，且其中8成都有技轉，商品化程度非常高，是這次刷新獲獎紀錄的主因。