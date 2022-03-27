女駕駛「打水漂」撞燈桿翻車噴對向　男騎士遭撞重傷還在昏迷

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗三義鄉雙湖高架橋北端，26日上午發生一輛自小客車疑似「打水漂」失控撞擊燈桿後翻車，再與對向機車對撞的車禍，汽、機車駕駛雙雙受傷送醫，機車駕駛傷勢較為嚴重，目前還在急救中。



▲小客車打水漂翻車後與機車騎士撞上，騎士目前還未脫離險境。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



26日上午7時許，一輛由陳姓女子所駕駛的自小客車，由北往南方向行駛，行經三義鄉雙湖高架橋北端上橋處，因正下著大雨，道路地面雨水宣洩不及，疑似車速稍快又行駛至轉彎處，輾壓到積水，失控撞及對向路旁路燈後翻覆，與另一輛反向行經該處的機車駕駛閃避不及撞上，自小客車駕駛輕傷送醫無大礙，但機車駕駛昏迷指數僅6，還在昏迷搶救中。

警方事後檢視自小客車輪胎，發現左右後輪胎紋已經磨到接近胎面磨耗指示點(輪胎安全線)，經使用游標卡尺測量，雖尚符合規定，但在下雨地面濕滑情況下，很容易因抓地力不足，輪胎排水不佳而打滑失控。

警方表示，法規規定輪胎胎紋深度不得低於1.6公釐，若於攔檢時檢測胎紋深度不足，須實施召回臨時檢驗，若不依規定參加定期檢驗或臨時檢驗，則依「道路交通管理處罰條例」第17條處汽車所有人900元以上1800元以下之罰緩及相關吊扣註銷牌照規定；另依高速公路及快速公路交通管制規則第14條，行駛高(快)速公路之四輪以上汽車，任一點胎紋深度須達1.6 公釐，若深度不足將依「道路交通處罰條例」第33條第1項第17款「輪胎胎紋深度不符規定。」處罰3000-6000元罰鍰。

▲▼警方事後檢視自小客車輪胎，發現左右後輪胎紋已經磨到接近胎面磨耗指示點(輪胎安全線)，雖尚符合規定，但在天雨路滑時，很容易因抓地力不足，輪胎排水不佳而打滑失控。

警方表示，輪胎胎紋不足通過積水路面會產生水漂現象，平常除了注意檢查五油(變速箱油、引擎機油、煞車油、動力方向機油及汽油)三水(水箱水、電瓶水及雨刷水)以外，出發前要注意胎壓及胎紋是否足夠，遇到下雨路段，除了要將大燈開啟外，特別要減速慢行，遇有積水路面，儘量避開，千萬勿高速通過積水路面，避免發生產生水漂現象，如果發生水漂時，千萬不要急踩煞車或大角度操作方向盤，要緊握方向盤穩住車輛，鬆油門，以免造成失控。

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