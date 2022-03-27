　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把市長還來！俄軍開槍扔彈趕不走烏抗議群眾　被逼到撤兵放人

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍26日攻進烏克蘭北部城市斯拉夫蒂奇（Slavutych），並複製烏南城市的「魁儡市長」模式，將市長佛米切夫（Yuri Fomichev）擄走，但居民抗議程度強烈，甚至俄軍開火也趕不走，最後俄軍妥協釋放市長，還承諾會離開該城市。

▲▼烏克蘭市民上街抗議，無懼俄軍開槍丟手榴彈，成功逼俄軍妥協。（圖／翻攝推特「@OstapYarysh」）

▲烏克蘭市民上街抗議，無懼俄軍開槍丟手榴彈，成功逼俄軍妥協。（圖／翻攝推特「@OstapYarysh」）

綜合外電報導，人口僅2.5萬人的斯拉夫蒂奇位於車諾比核電廠北方，俄軍占領該城並擄走市長後，市民26日爆發大規模抗議，男女老幼紛紛拿著藍黃兩色的烏克蘭國旗上街抗議，儘管俄軍開火威嚇仍趕不退憤怒的人群。

基輔州長帕夫魯克（Oleksandr Pavlyuk）表示，俄軍朝抗議群眾的頭上開火，還把暈眩手榴彈丟進人群裡，但人群沒有散去，「相反地，更多的人加入了。」

抗議人群強烈要求俄軍釋放佛米切夫，俄軍從對峙中妥協，釋放了佛米切夫，並與市民達成協議，除了獵槍能夠豁免之外，只要市民把持有的槍枝武器上繳給市長保管，並讓俄軍在城中搜索完烏克蘭士兵後，俄軍就會退回城外，但城外的一個檢查站會保留。

俄軍於2月24日對烏克蘭展開的「特別軍事行動」，已造成近400萬難民逃離烏克蘭，但原先計畫的「72小時內奪取基輔閃電戰」早已宣告失敗，俄軍前線陷入泥沼，而且即使成功奪下城鎮據點，往往也都遭遇市民群體反抗，屢屢出現進城車隊受阻，被迫調轉車頭離開的畫面，也與俄軍先前被告知的「烏克蘭人民會夾道歡迎正義之師」的美好景象完全相反。

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
一家5口「集體墜樓」4死1重傷！　湖畔勝地驚傳詭異謎團
基輔打不下來！　俄軍稱「第一階段」達標：第二階段解放烏東
本土+21　他喊減少「這種群聚」：防疫鬆懈了
愛妻車禍亡…O型爸「找到好繼母」再婚　體檢結果他崩潰：女兒A
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭苦撐31天　澤倫斯基：我們只要北約1％的坦克和飛機

把市長還來！俄軍開槍扔彈趕不走烏抗議群眾　被逼到撤兵放人

不斷更新／俄軍砲轟哈爾科夫核反應爐　拜登：不能讓普丁繼續掌權

一家5口「集體墜樓」4死1重傷！　湖畔勝地驚傳詭異謎團

基輔打不下來！　俄軍稱「第一階段」達標：第二階段解放烏東

俄軍傳第2名中將遭擊斃　普丁愛將陣亡！共7將領戰死烏克蘭

拜登嗆：不能讓普丁繼續掌權！　白宮急澄清「不是那個意思」

烏西城市利維夫燃料儲存槽遇襲爆炸！　至少5傷

美國務卿將訪「以色列」　爭取對基輔支持

烏克蘭情報總部：俄軍10坦克9輛被「殺肉」　指揮官自殺亡

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

清寒少女騎單車出門遇死劫　有「閃避」仍被捲入聯結車

周曉涵忙到沒空看《華燈》怕被爆雷　「感情不著急」笑回男星示愛：有種現場告白

烏克蘭苦撐31天　澤倫斯基：我們只要北約1％的坦克和飛機

把市長還來！俄軍開槍扔彈趕不走烏抗議群眾　被逼到撤兵放人

不斷更新／俄軍砲轟哈爾科夫核反應爐　拜登：不能讓普丁繼續掌權

一家5口「集體墜樓」4死1重傷！　湖畔勝地驚傳詭異謎團

基輔打不下來！　俄軍稱「第一階段」達標：第二階段解放烏東

俄軍傳第2名中將遭擊斃　普丁愛將陣亡！共7將領戰死烏克蘭

拜登嗆：不能讓普丁繼續掌權！　白宮急澄清「不是那個意思」

烏西城市利維夫燃料儲存槽遇襲爆炸！　至少5傷

美國務卿將訪「以色列」　爭取對基輔支持

烏克蘭情報總部：俄軍10坦克9輛被「殺肉」　指揮官自殺亡

AZ「最美好副作用」曝　台大仁醫：太神了！原來真的

俄羅斯想在5月9日結束戰爭　他「5字斷言」

烏克蘭苦撐31天　澤倫斯基：我們只要北約1％的坦克和飛機

尿液沒用！醫授「蜂螫自救5招」超實用　關鍵第一步：快逃啊

《初擁》雄爺「最後一場通告」　幼子送別父親畫面惹心疼

悠遊卡董座專訪／德國老公繞半個地球追愛！　陳亭如笑談生活趣事

悠遊卡董座專訪／愛吃迷上烘焙　陳亭如用國標舞和身體對話

悠遊卡董座專訪／造型悠遊卡迷你「柑仔店」　陳亭如最愛國民老滋味

前10最貴交易9戶是它！　敦北「林蔭豪宅」奪總價、單價雙冠王

把市長還來！俄軍開槍扔彈趕不走烏抗議群眾　被逼到撤兵放人

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

國際熱門新聞

烏：俄10坦克9輛挖空　指揮官自殺亡

25歲OL倒追47歲主管　婚後硬要離

白宮警告：俄還會侵略5國　全都是北約成員

烏駐日大使：台灣研發新蘭花就叫「烏克蘭」

拜登嗆：不能讓普丁繼續掌權！　白宮急澄清

俄軍傳第2名中將遭擊斃！　共7將領戰死烏克蘭

俄侵烏克蘭　日學者：讓中國知武力犯台代價非常大

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

俄羅斯縮減目標　烏軍首都外圍展開反攻

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

基輔難打！　俄軍進入第二階段：解放烏東

普丁恐遭暗殺！推測兇手「全是女性」

習近平通話尹錫悅！專家：對中政策巨大變化

美國務卿將訪以色列　爭取對基輔支持

更多熱門

相關新聞

更／俄砲轟核反應爐　拜登波蘭發表演說

更／俄砲轟核反應爐　拜登波蘭發表演說

俄烏戰爭至今第32天，烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）1處燃料儲存設施與1個軍用基礎設施26日遭飛彈轟炸，造成至少5人受傷。東部第2大城哈爾科夫（Kharkiv）一處研究中心的核反應爐也遭到砲擊，損傷不明。美國總統拜登在波蘭發表談話中提到，「不能讓普丁（俄國總統）繼續掌權。」

基輔難打！　俄軍進入第二階段：解放烏東

基輔難打！　俄軍進入第二階段：解放烏東

俄軍傳第2名中將遭擊斃！　共7將領戰死烏克蘭

俄軍傳第2名中將遭擊斃！　共7將領戰死烏克蘭

拜登嗆：不能讓普丁繼續掌權！　白宮急澄清

拜登嗆：不能讓普丁繼續掌權！　白宮急澄清

烏西城市利維夫燃料儲存槽遇襲　至少5傷

烏西城市利維夫燃料儲存槽遇襲　至少5傷

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯烏克蘭Yuri Fomichev俘虜

讀者迴響

熱門新聞

眾量級爆分手　Andy反常舉動震驚了

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

案22555足跡曝光　信義區百貨全遭殃

展榮突喊「我們結婚了」揭女方身份

邱澤當伴郎　高顏值伴郎伴娘團曝光

他臉長滿痘！醫一聞飄「詭異尿騷味」

2週算快了！網曝蝦皮店到店下單守則

聖結石無預警清空社群、YT！網嚇壞

「大S女兒」21歲了　近況曝光

16:59過60秒是幾點？解答：不是5點

展榮拋震撼彈後　親自回應曝原因　

快訊／10縣市大雨　今狂跌8℃「全台連下2天」

吳慷仁甜牽邵雨薇見習婚禮閃炸

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

女「平躺有乳溝」被嗆假奶　醫還公道

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面