愛妻車禍亡…O型爸「找到好繼母」再婚　體檢結果他崩潰：女兒A型

▲單親爸5年前妻子在一場車禍中不幸去世，留下他和女兒。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

養了多年的孩子不是自己的親生孩子通常只出現在八點檔裡，但現實生活中卻真實發生。一名單親爸因老婆車禍身亡，一肩扛起照顧女兒的責任，沒想到好不容易找到能夠照顧女兒的另一半，體檢時卻發現女兒不是自己親生的，讓他忍不住自嘲「我的人生就是一場笑話」。

原PO在《匿名公社》表示，5年前妻子在一場車禍中不幸去世，留下他和女兒，因為聽了太多有關繼母對孩子造成的傷害，決定不再找另一半，自己一個人把孩子帶大，但後來工作越來越忙，同時要扮演媽媽的角色、又要扮演爸爸的角色根本分身乏術，最後還是找了一個伴，希望可以幫忙帶孩子。

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原PO透露，自己對於再婚的對象條件就是心地善良，能全心全意對女兒好，像親生孩子一樣對待，幾經挑選，終於找到一個對象，而女兒也接受了；沒想到一家3口體檢結束後，結果讓他很震驚，前妻是B型、自己是O型，可是女兒卻是A型。

原PO說，「這不合常理啊，我心生疑慮，偷偷帶女兒做了親子鑑定，結果不出所料，女兒和我沒有血緣關係，我當時懵了，原來我這些年辛辛苦苦是幫別人養孩子？我的人生就是一場笑話。」

貼文一出，不少人留言安慰「心很痛沒錯，但是疼了那麼久，小孩無辜」、「就當做心裡的秘密吧，你無法失去女兒，女兒也無法失去你這位父親」、「放心底吧，繼續好好愛她照顧與陪伴」、「人家說生的放一邊，養育大過天，你女兒是無辜的，她根本沒有辦法選擇父母」、「如果是我，從小顧到大，就算不是親生也視如己出了」。

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