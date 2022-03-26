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管委開會變吵架　男「肉身衝撞手肘攻擊」挨告性騷擾

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）
▲男委員因口角衝突，以手肘朝向女住戶胸口靠近，被認定構成性騷擾。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹某社區進行管理委員會議時，因男性委員與女住戶意見不合發生口角，引發肢體衝突，男委員因手肘碰觸女住戶的胸口，被控告性騷擾。該案被新竹市性騷擾防治委員會決議成立，男子不服，申訴失敗，因此再興訟要求撤銷處分，但被台北高等行政法院駁回。

判決指出，林姓委員2020年因社區畸零地還有2樓違建等議題，與一名女住戶產生意見分歧，他衝上前去，以左手放在耳邊、手肘抬高，刻意衝撞女住戶，並不斷重複「妳說什麼？妳說什麼？妳說什麼？」女住戶氣憤身體遭侵犯，提起性騷擾告訴。

警方調查認定性騷擾事件成立，林男則提出申訴，新竹市性騷擾防治委員會組成調查小組，調查後仍決議駁回申訴，林不服，提起行政訴訟要求撤銷性騷擾決議。

雖然林男否認刻意挑釁衝撞，辯稱將手放置耳邊，是為了聽清楚女住戶說話，且未靠近她，或是碰觸其胸部。但法官發現，日前檢警偵辦時，已有多名證人願意具名作證，林男確實與女住戶因衝突發生身體接觸，不慎碰到其胸部，當時檢方認定林男雖有碰觸，但主觀上無性騷擾犯意，因此予不起訴處分。

而後林男再提申訴，但「新竹市性騷擾防治委員會」同樣認定女住戶所言較為接近事實，且「性騷擾構成」為受害者主觀認知感受，與是否有「意圖」並無絕對，因此決議再申訴駁回，性騷擾事件成立。

林男提行政訴訟，否認碰觸女住戶胸口，社區鄭姓總幹事也證稱「沒有看到手放耳邊、碰觸女住戶胸口」，但法官認為，林男在之前的調查時已坦承有碰觸到女住戶「鎖骨」附近，同樣有數名證人具名作證，認林男證詞無法採信，且總幹事所繪的現場圖與女住戶並不相同，認定同樣證詞不可採信。

台北高等行政法院指出，檢察官已認定林男有碰觸女住戶胸口，雖予不起訴，但林男因違建問題在衝突後，以手肘撞擊對方胸部附近，使她心生畏怖、感受敵意及冒犯，客觀上已構成性騷擾，明知手肘有可能撞到女鄰居，卻使其發生，構成故意，因此認定性騷擾防治委員會調查後所作的處分無誤，駁回林男告訴，仍可上訴。

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