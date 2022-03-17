國小狼師！女廁偷拍存百張照+觸碰胸部　檢批惡性重大求重刑

▲新北市永和區一名曾姓男老師在校園偷拍。（示意圖／Pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名國小男老師長期在校園內利用手機，偷拍女學生及女教職員如廁照片及影片，還對裝水的女學生觸碰胸部，新北地檢署依妨害秘密、性騷擾等罪將他起訴，審酌男老師惡性重大從重量刑，並請法院依兒少法加重其刑。

據檢警調查，曾姓男老師2013年在新北市永和區某國小擔任教師，2020年間，他見女學生穿著無袖洋裝，袖口過大造成胸部大走光，拿出手機偷拍她胸部，再將畫面存到電腦裡。

2021年11月，他又趁3名女教職員及1名女學生上廁所時，用手機偷拍4人如廁畫面，在準備拍第5名女學生時，被她發現手機從隔壁廁所縫隙伸入偷拍，她嚇得趕緊逃離廁所並報告班導師，曾姓老師才未得逞。

當時校方調閱相關監視器，發現偷拍狼竟是曾姓老師，立即報警。警方到他辦公室、教室及住家搜索，才發現他偷拍行為相當長久，電腦內有多達上百張偷拍的照片及4段影片，初步判定受害的有3名女教職員及4名未成年女學生，其餘未拍攝到臉部，無法確定實際受害人數。

曾姓老師事後坦承犯行，用偷拍來滿足性慾。不但如此，檢警還查出他曾趁女學生幫他裝水時，觸碰胸部得逞。檢方認為，曾姓老師多年來在校園內多處廁所都曾偷拍過，與被害人又是同事、師生關係，卻因無法遏止性慾衝動偷拍，造成被害人對校園內如廁惶恐不安，更擔心自己是否也曾遭竊錄，罔顧身為國小教師的職責，惡行重大，請法院從重量刑。