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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹被陸高管「逼當洩慾工具」多次搞大肚子又流產！他涉貪腐自首

▲▼王興利拍影片認錯懺悔。（圖／翻攝微博）

▲王興利拍影片認錯懺悔。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名正妹在社交媒體拍影片實名舉報中國交建一公局集團有限公司總經濟師王興利違法違紀，收受巨額賄賂、大搞權色交易。她稱，自己為其兩度流產，更多次被辱罵、施暴。公司最新表示，就利用職權收受賄賂問題，王興利已於本月20日向有關國家機關自首。

中交一公局集團有限公司發布《關於合樅項目原總經濟師王興利被舉報問題核查處理情況的通報》指，集團紀委在去年11月22日收到宛女士實名舉報合樅項目原總經濟師王興利相關問題線索，立即依規依紀依法開展核查工作。經查後，證實王興利與他人發生不正當性關係、公車私用、收受禮品等違規違紀問題，構成違反生活紀律、廉潔紀律錯誤。依據《中國共產黨紀律處分條例》和公司相關製度規定，一公局集團黨委於去年12月31日給予王興利留黨察看1年處分、政務撤職處理。

該通報指，今年1月10日，王興利從一公局集團離職。2月22日，一公局集團紀委收到中交集團紀委轉辦的宛女士實名舉報王興利涉嫌違法違紀問題的新線索，並指關於利用職權收受賄賂問題，王興利已於本月20日向有關國家機關自首。

王興利曾於3月17日公開露面，自拍影片稱，自己「妻離子散、居無定所、無業遊民」，咎由自取。他鞠躬道歉，並稱主動辦理離職手續，完全接受單位對自己的處理，沒有怨言。

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