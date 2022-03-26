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大陸 大陸焦點 特派現場

青海凌晨「連發9次地震」最大規模6.0　民眾被搖醒嚇慘逃跑

▲▼青海德令哈淩晨連發9次地震。（圖／翻攝自微博）

▲青海德令哈凌晨連發9次地震。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

地牛翻身！據中國地震台網測定，3月26日凌晨起，青海海西州德令哈市連續發生9次地震，其中最大為規模6.0。據陸媒報導，當地警車街頭不停巡邏，現場有人呼喊民眾「往外走」，居民紛紛撤離至空曠地帶，部分市民帶孩子在車內過夜。

據中國地震台網測定，3月26日淩晨起，青海海西州德令哈市發生多次地震：

00時21分，青海海西州德令哈市發生規模6.0地震，震源深度10公里；

00時28分，青海海西州德令哈市發生規模4.3地震，震源深度10公里；

00時33分，青海海西州德令哈市發生規模3.9地震，震源深度10公里；

00時44分，青海海西州德令哈市發生規模3.2地震，震源深度10公里；

00時49分，青海海西州德令哈市發生規模3.1地震，震源深度10公里；

00時49分，青海海西州德令哈市發生規模3.3地震，震源深度10公里；

01時05分，青海海西州德令哈市發生規模4.1地震，震源深度10公里；

01時52分，青海海西州德令哈市發生規模3.1地震，震源深度10公里；

02時50分，青海海西州德令哈市發生規模4.9地震，震源深度10公里。

其中，青海省地震局獲悉，26日0時21分，在青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市發生規模6.0地震，震源深度10公里。當局指，地震發生位於無人地區，距德令哈市126公里、距嘉峪關市164公里。

德令哈市地震局局長蔡廷凱指，地震發生時，德令哈市區有明顯震感。目前德令哈市區已完成初步核查，暫無人員傷亡和財產損傷情況，相關人員已趕赴地震震央，進行詳細核查。

不少大陸網友被嚇醒，紛紛表示「願平安，最近的事怎麼一個接一個」、「反覆的疫情，飛機的失事，還有地震，悲傷的三月」、「昨晚半夜感覺到震感，但我以為是上鋪又在搖床」、「嚇死了，半夜穿好衣服就往樓下跑了」。

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