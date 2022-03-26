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抖音一響父母白養！12歲童跟做「火挑戰」　全身35%灼傷手術50次

美國一名12歲男童嘗試了TikTok平台上的挑戰，卻意外造成全身35%灼傷。（圖／翻攝自《每日星報》）

▲美國一名12歲男童嘗試了TikTok平台上的挑戰，卻意外造成全身35%灼傷。（圖／CTWANT提供）

圖、 文／CTWANT

短影音平台TikTok在全球掀起熱潮，同時帶起各種「挑戰」，其中不乏各種危險的挑戰內容，美國一名12歲男童先前就因為嘗試了TikTok上的「火挑戰」，導致全身35%灼傷。

根據《每日星報》，這起事件發生於美國佛羅里達州邁阿密，11歲男童尼克（Nick Howell）在去年10月7日與弟弟、堂兄弟一起看TikTok後，決定嘗試「火挑戰」，先將酒精淋在某物體上，接著拿打火機將其點燃；尼克和兄弟們先是淋一些酒精在水泥地上，將其點燃後，再看著它熄滅，但尼克卻沒發現他手上的酒精瓶也被意外點燃並且發生爆炸。

尼克的身體開始「燃燒」，他驚慌失措，趕緊跑進屋向大人求救，他的父親與叔叔急忙抓起花園中的水管，噴灑大量自來水滅火，隨後尼克緊急被送到佛羅里達肯德爾醫院（Kendall Hospital）。

此次意外造成尼克全身35%灼傷，主要遍布下半身、手臂，他也在接下來的6個月內，進行了約50次的手術，同時由於他的神經受損，讓他至今仍需努力復健、重新學習走路。

經歷這次事件後，尼克再也不敢輕易嘗試社群媒體上的各種挑戰，他也呼籲其他用戶，千萬不要隨意嘗試在社群平台上看到的任何事情，他的母親艾斯特拉（Estela Guillen）則呼籲家長注意小孩看到的媒體內容，「你以為你已經很警惕，但這顯然還不夠，我們必須讓我們的孩子們明白，這些挑戰確實會對生活產生影響」。

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