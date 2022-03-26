炸雞控衝！拿坡里最新「酥炸三角骨」來了　限時8折搶吃

▲拿坡里最新「三角骨」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控又有新選擇！人氣速食品牌「拿坡里」推出超狂新品「老饕三角骨」，先點現炸的三角骨外酥內嫩，搭配秘方胡椒粉，鹹香又涮嘴，無論來杯可樂還是啤酒肯定都超適合，即日起正式開吃，還有嚐鮮價8折優惠；另，必勝客近日也有超獵奇新品「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，通通要嚐鮮。

▲現點現炸的三角骨超罪惡。

來到拿坡里除了嗑爆義式炸雞之外，終於又有新選擇了，這次強勢推出「老饕三角骨」，將肉質鮮嫩的三角骨進行酥炸後，打造外酥內嫩的罪惡口感，接著灑上秘方胡椒粉，大口咬下鹹香好吃，肯定要衝吃一波，即日起於全門市開賣，還有限時8折嚐鮮價。

▲必勝客推香菜豬血糕五更腸旺比薩。

另，人氣比薩品牌「必勝客」的香菜皮蛋豬血糕比薩也宣布升級再回歸，這次登場的是「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，比薩中除了保留經典食材包括小農契作香菜、滷香豬血糕，還加入了香Q豬大腸、滑嫩豬血，搭配特調五更醬汁及蒜苗、辣椒提香，讓經典台式料理「五更腸旺」在薄脆餅皮中神還原，最後結合莫札瑞拉起司大口咬下，打造多層次口感，即日起限時、限量開賣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【你可能也想看】

►神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣 「8品項」即起停賣了

►搶喝！可不可連10天「3大飲品買1送1」 胭脂紅茶、熟成歐蕾都有

►今天就衝吃！速食店連20天「買指定套餐送烤雞」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下