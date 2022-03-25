川航貨機起飛後出現機械故障　四川上空8字型盤旋耗油後降落

▲川航A330貨機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

四川航空一架A330貨機今（25）日起飛後發現機械故障，在四川上空盤旋耗油，原訂14時返航重慶江北機場，經安全考量，該機已於16時順利降落。東航發生事故後，外界格外關注飛航安全，這則消息也引起大陸網友關注，紛紛在微博上發文，希望該貨機能平安降落。

▲川航一架貨機起飛後發生機械故障，在四川上空盤旋耗油備降。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

《中新網》報導，四川航空3U3839重慶至莫斯科貨運航班，因起飛後出現機械故障返航。飛機在落地前進行盤旋耗油，預計於16時左右落地。據了解，相關機型為空客（Airbus）A330，四川航空工作人員表示，飛機將於16時左右落地。

飛行資訊顯示，四川航空3U3839航班原訂7時43分從重慶江北機場起飛，計劃將於當地時間25日9時30分抵達莫斯科謝列梅捷沃機場。不過，根據《飛常準》APP顯示，該航班下午14時仍在四川上空盤旋，目的地也顯示為「正在返航」狀態。

據悉，該班機為貨運航班，因起飛後出現機械故障而返航，飛機在備降前正進行盤旋耗油。一般而言，國際長途航班會攜帶較多油量，遇上緊急情況需要降落時，會需要放油或消耗部分燃油，盤旋耗油是為將重量降至安全範圍後才能落地，以確保班機安全。