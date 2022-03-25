莫德納BNT到期銷毀！兩天27萬多劑報廢

▲指揮中心3/25記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗一旦屆效一律銷毀，中央流行疫情指揮中心今日公布過去2天疫苗到期狀況，分別有2批莫德納與1批BNT總計3批疫苗共27.8萬劑遭到銷毀。

指揮中心指揮官陳時中公布疫苗接種情況，昨天接種仍然不理想，有3.1萬人接種，目前新冠疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.35%、第2劑78.15%、基礎加強劑接種率0.81%、追加劑接種率48.92%，仍呼籲大家盡快接種疫苗。

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指揮中心21日發布說明，近期國內COVID-19社區流行疫情趨穩，國人疫苗接種率提升速率趨緩，配送地方政府衛生局已解凍之Moderna疫苗與BNT疫苗預估分別約有34萬及7萬劑於本週陸續屆效，AZ疫苗約31.2萬劑於3月底屆效。

陳時中今天說明最新疫苗到期狀況，3/22有莫德納11萬2300劑、3/23有莫德納15萬5430劑以及BNT1萬0842劑，他也強調這只是初估，還要最後結算，數字先和外界報告。

指揮中心日前也說明，已函請地方政府衛生局妥善管控調度疫苗，如有屆效未用罄疫苗則依疫苗屆效後處理措施，請合約醫療院所疫苗屆效期當日接種作業結束後，立即自存放冷儲區移出封存，依規範併同銷毀明細表儘速送交轄區衛生局(所)依感染性事業廢棄物處理方式進行處置及銷毀，屆效疫苗一律銷毀，不會提供國人使用，請民眾安心接種。