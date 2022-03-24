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雨天見「車窗未關」！他一舉動5000人讚爆　暖男：看到了不能不理

▲▼一名男網友看到路邊停放的車輛未關車窗，便暖心的用塑膠袋替車主蓋上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲一名男網友看到停車場一輛車未關窗。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者隋昊志／綜合報導

台灣最美風景是人！這週全台出現雨勢，一名愛車暖男發現有車主離開後忘記關上後方車窗，便用塑膠袋蓋住整面車窗，並PO網提醒車主若是看到能盡快去將車窗關上，這暖心的舉動也讓網友們大讚，「好人一生平安」、「善心讓這世界更美好」。

一名男網友在臉書社團「爆料公社二社」PO文表示，自己在台南市東區的麗都市場停車場看見一輛白色轎車後方車窗沒有關上，由於是下雨天，便先用塑膠袋將未關閉的車窗遮起來。

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▲▼一名男網友看到路邊停放的車輛未關車窗，便暖心的用塑膠袋替車主蓋上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼網友拿了塑膠袋幫忙遮起來。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼一名男網友看到路邊停放的車輛未關車窗，便暖心的用塑膠袋替車主蓋上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

PO文一出在短短2小時內就獲得逾5千個讚，不少網友也紛紛在底下留言「好人一生平安」、「你真是一個好人」、「So sweet 」、「善心讓這世界更美好」、「來人啊，給這位好心人午餐多加支雞腿」、「善良到無話可說可以選里長」、「好人好事代表」、「這樣會被提名諾貝爾和平獎的」、「車主看到一定暖暖的」。

原PO眼見貼文引起熱議也表示，如果是愛車人士肯定很心疼，所以自己才幫車主遮起來，也希望他有看到的話趕緊去把車窗關上，或許這台車是一個家庭的賺錢用車，或者是小孩子遮風避雨的車，自己只是隨手遮起來而已，雖然不知道窗戶已經多久沒關，但既然看到了就不能置之不理，也希望可以減少車主一些負擔。

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