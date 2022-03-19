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社會 社會焦點 保障人權

驚悚！女工程師一放火就後悔了…在停車場「遭火紋身」畫面曝

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區的華翠停車場18日深夜11點多，突然發生一起4車燒毀的意外，消防員獲報迅速到場將火勢撲滅，還協助現場一名雙手遭燒傷的女子送醫，警調查發現，就是該女造成火燒車。她解釋，在放火的剎那就後悔了，嘗試用手拍打想熄滅，反遭火紋身。

▲▼火燒車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女子不慎引發火燒車，嘗試用雙手滅火，慘遭火紋身，監視器拍下恐怖畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，24歲楊女在桃園擔任工程師，近期曾向家人表達輕生的念頭，18日深夜她把車開進住家附近的停車場，但剛點火就想到家裡的父母與其他快樂回憶，決定要更積極活下去，因此開始滅火，但未料火勢一發不可收拾，她情急下用手拍打火舌，導致雙手嚴重燒燙傷，只能請路過民眾協助報案。

▲▼火燒車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲消防員到場迅速拉起水帶灌滅火勢。（圖／記者陳雕文翻攝）

當警、消人員到場時，看到4車（3轎車+1小貨車）正被祝融吞噬著，趕緊拉起水帶將火勢灌滅，並協助受傷的楊女就醫，所幸經治療後已無生命危險。楊女向警解釋，原本想輕生，但後來後悔了，但沒想到火勢燒這麼快。

停車場的管理員表示，撇除楊女自家的轎車，粗估遭燒毀的3車，賠償金額可能高達百萬。全案警方依公共危險罪嫌移請地檢署偵辦。

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