大S閃婚太衝動？財經網美揭：20歲和40歲女人對婚姻考量不同

▲大S閃婚具俊曄引發熱議。（圖／翻攝自Instagram）

實習記者林郁婷／綜合報導

大S和韓星具俊曄閃電結婚，讓不少網友大讚「初戀總是最美的」，但也有人認為，這樣的行為太衝動了，連徐媽媽都動氣和女兒冷戰。不過財經網美胡采蘋則分析指出，這和年齡有很大關係，她認為20幾歲和40幾歲的女人對婚姻的看法本來就大不相同。

胡采蘋今（25）日在臉書「Emmy追劇時間」表示，很多人覺得大S再婚很衝動，「但其實我覺得女人在20幾歲跟40幾歲的婚配考量真的是完全不同的」，20多歲時需要考慮很多事，像是對方會不會跟我結婚、對小孩的態度，甚至是他的家庭、經濟來源等，「往往其中一個條件撞山，這個交往就得喊停，畢竟要一起生活很久，生活品質跟選擇的伴侶絕對有關」。

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但是等到了40多歲時又不一樣了，「一個女人該是什麼樣子都在軌道上了」，事業不太會有變動，也有穩定的生活和朋友，「說真的就是可以活得非常任性，我要跟哪個男人在一起純粹就是我高興。」

不少人看完全都對分析點頭表示認同，「40歲都大概知道自己要什麼了，有錢的確可以任性啊！大風大浪都經歷過了」、「真的⋯⋯活到這個歲數了，還要顧慮那麼多，這人生不就快白活了嗎？而且說實在的，這個時候要求的也不是天長地久，曾經擁有也很美好啊！」