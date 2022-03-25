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俄軍攻烏4週陷泥沼　北約估「陣亡7000至1.5萬人」

▲▼ 在基輔北部，有一輛俄軍坦克被摧毀棄置街道。（圖／達志影像／美聯社）

▲在基輔北部，有一輛俄軍坦克被摧毀棄置街道。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）一名高階軍事官員透露，北約23日估計，俄羅斯在烏克蘭開戰4週以來，已有7000至1萬5000名俄軍陣亡。相較之下，俄軍在阿富汗10年戰爭才陣亡約1萬5000人。

這名官員告訴美聯社，北約估算的數字，是依據烏克蘭當局的資料、莫斯科有意或無意釋放的資訊以及情治人員從公開來源取得的消息。這名官員為了遵守北約訂定的基本規範，要求匿名發言。

烏克蘭除了總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskyy）接近2週前表示約有1300名烏軍陣亡之外，至今幾乎未對自身兵力折損發布資訊。西方也未提出估計數字。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動歐洲自第二次世界大戰以來最大規模的侵略行動時，看似可望迅速推倒澤倫茲基政府。但4週過去，莫斯科卻身陷戰事膠著泥沼。

一名美國高階國防官員23日表示，俄軍地面部隊朝烏克蘭首都基輔市中心前進的計畫幾無進展，因此似乎正在基輔外15至20公里處挖掘打造防禦陣地。

這名官員指出，俄軍似乎不再嘗試攻入基輔，此外在基輔東方的一些地區，烏克蘭部隊已逼迫俄軍後退。由於事涉軍情，這位官員要求匿名。

官員又說，俄軍目前似乎把攻勢著重在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）兩地，尋求阻止烏軍西行防禦其他城市。

這名官員還透露，美國已在亞速海（Azov Sea）觀察到俄羅斯艦艇活動，包括似乎正想辦法派遣載有軍車等補給品的登陸艦上岸。

從俄羅斯對烏克蘭開戰初期以來，這場侵略行動一直不如蒲亭預期。俄軍雖然在頭幾天便迅速前進到基輔郊區，但很快便困在原地。

反觀烏克蘭軍隊不但未如克里姆林宮期待般投降，而是在每個戰區激烈反擊，阻撓俄軍想迅速攻進哈爾科夫（Kharkiv）或切爾尼戈夫（Chernihiv）等其他大城的企圖。

不僅如此，俄軍雖然猛烈轟擊烏克蘭的空軍和空中防禦資產，卻一直未能取得烏克蘭上空的全面控制權。

俄軍車隊還在基輔外沿著通往白俄羅斯的一條公路綿延數十公里，很容易成為烏克蘭突襲和伏擊目標。在烏東分離主義勢力地區，俄軍也面臨陣地強化的烏軍，而只有小幅進展。

俄軍雖然控制了烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol），也很快攻下烏南另2個港市伯德揚斯克（Berdyansk）和刻松（Kherson），卻拿不下烏國造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv），也未能朝西邊的大港市敖德薩（Odessa）進逼。

西方官員指出，開戰以來，俄羅斯部隊一直受制於補給持續短缺、糧食和燃料取得困難及缺乏適當的防寒裝備。

▼烏克蘭軍方擊落俄軍蘇愷-25戰機。（圖／翻攝自烏軍臉書）

▲▼烏克蘭軍方擊落俄軍蘇愷-25戰機。（圖／翻攝自臉書）

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