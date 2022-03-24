陳時中公布Novavax適用對象！1到3劑都可打　間隔時間曝

記者洪巧藍／台北報導

我國將從COVAX管道購買200多萬劑Novavax疫苗，衛福部長陳時中今（24）日下午也公布專家會議結論，等待Novavax通過緊急使用授權（EUA），可用於18歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種；也就是說，第一劑、第二劑、第三劑或混打Novavax都可以，接種間隔也出爐。

▲Novavax。（圖／路透）

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國內目前使用中新冠疫苗總共有4款，分別是AZ、莫德納、BNT與國產高端，若Novavax順利購入，將是國內第五種新冠疫苗。陳時中今早受訪回應，本來就有安排一批從COVAX購買，現在正在談；至於相關數量，第一批進來多少不確定，時間也不確定，總數則是200多萬劑。Novavax還需通過我國EUA，陳時中下午被問及審查狀況，他表示，食藥署正在檢視相關的技術性資料。

▲陳時中說專家會議結果。（圖／記者嚴云岑攝）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今日召開專家會議，除討論兒童與青少年新冠疫苗接種政策，針對Novavax也進行初步接種建議討論。陳時中於傍晚公布相關結論，談及適用對象，他表示，專家建議Novavax COVID-19疫苗於取得我國EUA後，使用於18歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種；至於青少年族群，建議視各國藥品監管單位及我國EUA核准情形，再行討論。

至於Novavax的接種間隔，陳時中也公布專家建議，參考各國核准時程及國內其他COVID-19疫苗接種間隔，建議基礎劑2劑間隔28天、基礎加強劑與第2劑基礎劑間隔28天、追加劑與最後一劑基礎劑/基礎加強劑間隔12週(84天)。