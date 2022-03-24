摩斯加入地瓜薯條之戰！自稱「地瓜料理之王」2夯品熱賣優惠

記者林育綾／台北報導

麥當勞在台開業38年來首度開賣地瓜薯條，不僅引發頂呱呱宣示主權，強調自己是最正宗的「地瓜薯條，開山始祖」並宣傳買一送一優惠；今（24）日摩斯漢堡也加入這場地瓜薯條之爭，自稱是「地瓜料理之王」，特別推薦超人氣黃金地瓜薯、黃金夯地瓜，4/30前還有午茶點心優惠組合！

▲摩斯漢堡加入地瓜薯條之戰。（圖／業者提供）

摩斯漢堡今日發布新聞稿自稱「地瓜料理之王」，提到當紅的「黃金地瓜薯」、「黃金夯地瓜」2項商品都深受顧客喜愛，吃過都讚不絕口，另還有「黃金夯吉片」提供不同口感，一次滿足地瓜控的味蕾。

▲▼摩斯表示「黃金地瓜薯」、「黃金夯地瓜」2項商品都深受顧客喜愛。（圖／業者提供）



摩斯表示，「黃金地瓜薯」採用台農57號蕃薯製作而成，油炸後呈現金黃的色澤，吃起來外層香酥，內層鬆軟，而地瓜本身含有豐富的膳食纖維及十餘種的微量元素，是一款兼具美味與營養價值的點心，售價55元。而「黃金夯地瓜」選用台農57號黃地瓜，經慢火烘烤後切塊，裹上特調脆皮漿衣，油炸到金黃酥脆，口感綿密鬆軟，是款香甜飽足的點心，小份售價45元，大份售價55元。

▲摩斯漢堡祭出午茶點心超值選優惠組。（圖／業者提供）

即日起到摩斯漢堡點購漢堡加125元，即可享用飲品+黃金地瓜薯(L)+蒟蒻1杯的套餐組合，此外4月30日前也有午茶點心超值選優惠組，包含「三件組」A區+B區+指定飲品，優惠價109元，以及「兩件組」A區+指定飲品，優惠價69元。其中點心A區包括北海道可樂餅、抹茶紅豆米派等；點心B區有黃金地瓜薯、紅茶蘋果米斯球等；指定飲品則有大杯冰紅茶、摩斯咖啡等，都是消費者喜愛的人氣夯品。

▲麥當勞38年來首度開賣「金黃地瓜條」。（圖／業者提供）



而麥當勞登台38年來首度開賣「金黃地瓜條」，除了可以在點心、飲料類以單點方式購買，超值全餐備餐部分則新增「地瓜配餐」；另祭出4月19日前使用麥當勞歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「10NUG」，還能享「10塊麥克雞塊買1送1」優惠。

▲頂呱呱宣示主權，強調自己是最正宗的「地瓜薯條，開山始祖」。（圖／業者提供）



頂呱呱則是昨23日在臉書發文宣示主權，強調自己是最正宗的「地瓜薯條，開山始祖」，採用台農57號黃心地瓜，搭配秘制風味粉，在台深耕近50年，即日起至4月21日憑春暖花開電子優惠券還有「地瓜薯條買一送一」，網友看了也嗨爆留言「絕對支持」、「頂呱呱地瓜薯條超級好吃」。

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