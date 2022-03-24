▲內政部昨天擴大預售屋聯合稽查行動，共稽查57個建案，初步發現有40個建案涉有違規情事。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

內政部23日進行擴大預售屋聯合稽查行動，總計結合全國19個縣市政府及行政院消費者保護處、公平交易委員會、地區國稅機關同步辦理；共稽查57個建案，有40個建案涉有違規情事。對此，內政部次長花敬群24日表示，針對重大違規部分，會要求地方政府以罰責上限的100萬從重裁罰。

花敬群表示，昨天19縣市的聯合稽查一共57案場40違規，裡面比例最大的是銷售處所的建照沒有申請，屬比較輕度，佔了23處；真正重大違規，是屬於紅單轉售或紅單內容未把消費者保護部分做好，這類案件數大概7處。

「重大違規比率跟過去相比是明顯下降，但整體上稽查深度用來越強，所以對細部違規的掌握有加深。」花敬群說，2年多來持續聯合稽查，對於重大違規的案場與業者，這次調查完會要求地方政府用最重罰則來處罰。

花敬群強調，從重處罰不一定是連續違規才會建議地方政府從重，而是屬於重大的，因為這是公佈很久且稽查很多次，如果有業者仍執迷不悟要做這些有害消費者權益，或是有投資客還是要轉售紅單，都會建議地方政府從重。

花敬群指出，罰則的範圍是15萬到100萬，按戶棟處罰，過去大多採最輕罰15萬，「會建議以100萬來處罰」。