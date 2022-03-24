地震加大雨！梓官百年古厝受損　石牆砸落圍牆倒塌...結構未受損

▲梓官百年劉家古厝受損。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高市梓官赤崁地區的近百年歷史劉家古厝，房子有石柱、欄杆、迴廊，充滿濃濃巴洛克風格，但受到昨天凌晨大地震和大雨的影響，位於二樓的石欄杆掉落，圍牆也倒塌將近2公尺，所幸沒有人員傷亡，相關單位正進行緊急搶修中。

▲百年古厝圍牆倒塌。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

劉家古厝位於赤崁港仔門海邊，距離海岸線不到50公尺，是一棟兩層樓的洋房，古厝建於民國初年，迄今已近百年歷史，劉家在當地是望族，當年還專程到上海請建築師繪圖打造，整棟房子的石柱、欄杆、迴廊，處處可見巴洛克風格。

▲梓官百年古厝原貌。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

梓官當地的文史團體在取得劉家後代的首肯後，希望能將古厝整修重建，除了改成特色民宿外，還希望增設社區營造的基地和弱勢學童的課後輔導學堂，讓古厝成為在地人重心，不過由於修復經費和所有權人間的溝通問題，古厝目前仍在修建中。

但昨天凌晨的4級地震和整天大雨後，昨天下午古厝2樓的石欄杆突然掉落，砸在一樓的迴廊和廣場，臨路的圍牆也塌陷了約兩公尺。

文史團體和梓官區長李秀蓉今（24）日上午前往古厝勘查受損情況，也找來小型怪手清除塌陷的磚頭、石塊，初步發現古厝的結構沒有受損，但屋頂可能不堪使用，將進一步評估後續的整修工程，希望能讓古厝重生。