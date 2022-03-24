花東搖不停！學者示警：這區域恐有8以上強震並引發海嘯

▲昨天地震，造成花蓮玉長公路龜裂，專家示警，一旦發生海溝型強震，陸地將連動發生比昨天更強地震。（圖／民眾提供）

記者許敏溶／台北報導

花東地區地牛頻頻翻身，光是昨天（23日）大小餘震就超過150起，氣象局更指不排除進入地震活躍期，學者更提醒，要注意的是東部海域的「海溝型地震」，未來可能發生規模8以上強震，更可能引發海嘯，為宜蘭平原帶來災情，台北盆地也有明顯影響，一旦發生8以上強震，昨天地震區域將被連動發生更大規模地震，大家要提高警覺。

花東地區搖不停，光是昨天大小地震就超過150起，氣象局地震中心主任陳國昌更表示，昨天規模6.6地震是今年最大，不排除台灣及周遭海域進入地震活躍期。

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▼ 23日花東地震，成功鎮北端的美山全家超商商品散落一地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

不過，台大地質系教授陳文山倒是不覺得台灣進入地震活躍期，並提醒更要注意東部海域的海溝型地震。



陳文山指出，東部海域的海溝型地震，週期大約100年，上一次在1920年曾發生7.8左右強震，而距今已經102年，未來可能發生規模8以上強震，連日本都認為有這樣機會，一旦發生規模8以上強震，也將連動昨天發生地震的花東區域，產生比昨天更大規模的地震，這是大家必須提高警覺。

陳文山提醒，一旦東部海域的海溝型地震出現規模8以上強震，帶來災損除了比2018年2月6日的花蓮大地震更明顯，台北盆地因為場址效應，產生共振及延長震動的持續時間，將讓台北盆地民眾在地震發生時更加有感，影響更明顯，而且更可能引發海嘯，除了首當其衝的花蓮，宜蘭平原的喇叭狀地形更可能成為海嘯受害重點。