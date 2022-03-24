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淡水市場買海鮮險吃下「藍環章魚」！一次能毒死26人　目前沒解藥

▲▼ 。（圖／翻攝自FB細說淡水公開版）

▲還好消費者眼尖有發現異狀。（圖／翻攝自FB細說淡水公開版）

記者施怡妏／綜合報導

有民眾日前到淡水市場買菜，在一攤海鮮攤販看到小章魚，於是買回家想嚐嚐看，在處理食材時，發現其中有一隻小章魚長得很特別，沒看過這種品種，還好她細心多看了一眼，否則可能不小心吃到劇毒的「藍環章魚」，據了解，該章魚的毒性比眼鏡蛇還要強，一次可以殺死26名成年人。

日前有網友在臉書上求問，在淡水傳統市場買了1袋1斤的小章魚，回去後發現其中有一隻和其他章魚長得不一樣，因為覺得有疑慮所以沒有吃下肚。

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他回到原攤販詢問，店家表示「這比一般的小章魚品種還要貴」，後來他又去另一家老字號的店家詢問，「店家說這是劇毒的藍環章魚」，他因此拍照PO文，想知道有沒有人看過，知道章魚的品種是什麼。

事後，有網友將此貼文分享到「細說淡水公開版」，海鮮攤商喊無辜，因為海鮮是整批批進來，一籃一籃進貨的，因此沒辦法每一隻都仔細檢查，外觀上沒有受傷、損壞，保持漂亮就會買回來了，還好消費者細心有注意到。

據了解，藍環章魚只有高爾夫球大小，但猛烈的毒性比眼鏡蛇還要強，是世界上毒性猛烈的動物之一，攜帶的毒素足以在數分鐘內一次殺死26名成年人，而且目前沒有解毒劑。平常觸摸不會有事，被咬到才會中毒，若不慎被咬到，第一時間急救方式是按住傷口並施以人工呼吸，人工呼吸的急救必須持續，直到傷患恢復到能夠自行呼吸的狀態為止。

▼原PO差點誤食具有毒性的藍環章魚。（圖／翻攝自FB細說淡水公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB細說淡水公開版）

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