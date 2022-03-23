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高雄男請街友吃飯！清粥小菜「突禁內用」趕人　他1動作被讚翻

▲▼高雄男請街友吃飯！清粥小菜店家「突禁內用」趕人。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO不滿店家趕街友。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男網友表示，他22日下班後跟女友去吃宵夜，當時看到一名街友因錢不夠而無法用餐，便直接幫忙出錢。沒想到，店家收錢後竟想趕街友到外面吃飯，讓他氣得直接站在門口與業者對峙，而文章PO出後也引起網友兩邊討論。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他跟女友22日下班後去吃清粥小菜，正準備要離開時看到一名穿著殘破衣褲的老街友，帶著兩大包家當進入店內想用餐。

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原PO表示，他看到街友時都不會主動去詢問幫忙，因為怕傷到對方的自尊心；因此，他看到街友拿著飯菜及湯要結帳時，發現自己身上連150元都沒有時，立刻出面付錢，但店家收錢後卻叫街友阿伯去外面用餐，不要坐在店內吃。

「街友也有人權不是嗎？」原PO聽到後，立刻叫街友阿伯在店內吃，但店家卻再次要求街友出去吃，氣得原PO回到店內大罵，「是沒有付錢嗎？為何不能坐在店裡？街友也有人權不是嗎？你憑什麼叫他出去外面吃？」立刻站在店外等街友用餐完才離開，「他一直跟我說謝謝」。

原PO認為，店家若覺得街友會影響到店裡面的形象，可以請他去坐在最後面的桌子，而不是叫他去外面吃，「不然你可以貼著公佈欄，街友不能進入吃飯啊。氣死我了！」此外，他補充街友身上並無味道，不希望網友抵制店家，只希望這種事別再發聲。

網友看完紛紛留言，「看了覺得很心酸為何店員要這樣非常謝謝你幫助這位街友」、「好人一生平安順遂」、「謝謝您的愛心跟正義直言，願好人福報伴一生」、「你很棒。很有愛心」、「社會上有你真好。大讚」。

但也有人說，「幫助人是不錯、但有些街友並不是可憐、是懶！沒錢還上館子消費、就是看準有好心人會買單！」「我如果是老闆的話，他有困難沒錢要吃飯我免費招待這是沒問題，甚至還能讓你包回去給家人吃，說真的啦！不缺多幾付碗筷的食材，但是也是要顧慮其他客人的感受，畢竟我也是要做生意賺錢養家的，但是希望大家互相一下，不要影響店家裡面其他客人的感受」「角度不同，無法評論誰對誰錯，你幫街友出聲，那誰幫店家和身邊吃飯的客人呢？」

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