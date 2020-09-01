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全聯推「無毒菱角」搶救水雉棲地！全台百間門市限定開賣

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▲▼全聯推出無毒用藥、友善耕作的「官田菱雉菱」台南菱角，即日起限定門市開賣。（圖／全聯提供）

▲全聯推出無毒用藥、友善耕作的「官田菱雉菱」台南菱角，同時也搶救水雉的「最後避難所」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

量販業超市全聯繼推出友善生態的「老鷹紅豆」大獲好評，如今再與新夥伴「官田菱雉菱」合作，推出2款無毒台南菱角，同時也搶救水雉的「最後避難所」，即日起在全省100間限定門市開賣。

全聯先前先前推廣友善生態的「老鷹紅豆」引起各界熱烈迴響，從2016年帶頭響應，截至2020年上半年，已有超過100位農民共同參與，契作面積從25公頃擴大到220公頃，且高屏地區的黑鳶老鷹自2013年至今，數量也從70隻上升超過260隻，成功緩解老鷹生存危機，是結合生態保育、增加農民收入、提供消費者安心食材與提升通路品牌好感度的四贏局面。

而棲息於菱角葉上的水雉鳥，又稱凌波仙子、菱角鳥，喜歡在菱角葉上漫步、覓食、築巢、繁衍下一代，因此「菱角田」是水雉鳥最依戀的棲地。命名「菱雉菱」不只是象徵牠們和菱角彼此互依互生，也展現水雉鳥的外型如同台南女兒藝人林志玲一樣，有著纖細的長腿。
 
不過20多年前，水雉鳥面臨菱角減產，濕地棲地大幅消失和減少，農民又施用加保扶與福瑞松等農藥，當毒餌來防治鳥害，造成許多水雉中毒，有的甚至因鳥網纏繞而死亡，各種生存困境使得全台族群量大幅下降，一度只剩下50幾隻

由於台南官田因菱角產業仍存在，成為台灣水雉鳥僅剩「最後的避難所」。為了搶救生態瀕危的水雉，後續在林務局、台南市政府、濕地保護聯盟、全台鳥會、官田水雉園區等多方單位的串聯下，積極搶救展開棲地復育計畫。

2010年則在林務局的支持下，由慈心有機發展基金會發展提出「綠色保育標章」，推動菱角的友善耕作，以全程無化學農藥、無化學肥料，營造野生動物棲地等方式，在一連串的努力及長期監測下，全台南水雉鳥的數量在2019年終於從50隻大幅上升到1741隻之多，而官田就佔將近1500隻。

▲▼全聯推出無毒用藥、友善耕作的「官田菱雉菱」台南菱角，即日起限定門市開賣。（圖／全聯提供）

▲全聯推出無毒用藥、友善耕作的「官田菱雉菱」台南菱角，即日起限定門市開賣。（圖／全聯提供）

然而在中毒威脅逐漸減輕的同時，水雉依然面臨菱角田棲地逐漸萎縮的困境，因為現代人少吃菱角，產業面更因為菱農老化、相關人才缺乏，產業經營相當困難。

全聯透過老鷹紅豆發起人之一，屏科大鳥類生態研究室的研究員林惠珊牽線，得知目前菱角產業的困境，有菱農為了水雉堅持友善耕作，但是卻缺乏銷售的通路，因此決定效法老鷹紅豆的成功經驗，為優雅的水雉鳥、好吃的菱角謀出路。
 
即日起在全聯100間指定門市，推出綠色保育友善耕作的「官田菱雉菱」，限量販售去殼菱角、帶殼菱角2款商品。其中「去殼菱角」品種屬於四角菱，1月開始種植，產季於5~9月間，外觀像肉粽一樣，為方便食用及烹煮，已透過手工剝殼販售，可用來入菜或煮湯，滋味鮮甜，售價135元。另一款「帶殼菱角」品種為二角菱，5月開始種植，產季為10~12月，外觀長的就像元寶一樣，適合蒸熟後剝殼直接吃，售價75元。未來也將持續開發菱角相關商品，為在地生態努力。

▲▼全聯推出無毒用藥、友善耕作的「官田菱雉菱」台南菱角，即日起限定門市開賣。（圖／全聯提供）

▲▼全聯推出無毒用藥、友善耕作的「官田菱雉菱」台南菱角，即日起限定門市開賣。（圖／全聯提供）

▲▼全聯推出無毒用藥、友善耕作的「官田菱雉菱」台南菱角，即日起限定門市開賣。（圖／全聯提供）

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