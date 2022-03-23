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國道逼車又閃燈遭開槍教訓　滿手血開車下交流道…槍手下場曝

記者蔡怡萍／台中報導

曾姓男子開車行駛於國道1號，因為不滿後方李姓男子逼車又頻頻閃大燈，竟直接朝李男車輛副駕駛座開了一槍，子彈射穿玻璃打中李男左手手腕，李中彈後手腕鮮血直流，但仍忍痛握緊方向盤控制住車輛，開下交流道報警。台中地院一審依殺人未遂、非法持有非制式手槍罪，判曾男應執行6年8個月徒刑，地檢署認為量刑過輕上訴，台中高分院駁回上訴，維持原判。

▲▼曾姓嫌犯懷疑被仇家逼車閃大燈，在國道開槍後3天落網，起出2槍55顆子彈。（圖／民眾提供）

▲▼曾男在國道上因為被逼車閃大燈，朝對方車輛開了1槍，3天後因毒品案落網並自首涉槍擊案。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

根據了解，25歲的李男2021年8月21日晚間，開車載著沈姓女友由北部南下至台中訪友，行經國1豐原段時，竟遭右側車輛開槍，子彈貫穿車窗，擊中李男左手腕，當場鮮血直流，所幸沒有傷及要害，李男忍痛開下大雅交流道，才沒有造成更嚴重的國道交通事故。

警方3天後逮捕原先就因毒品危害防制條例案件而被鎖定的曾男，曾主動向警方供稱他也涉及幾天前國道開槍一案，翌日凌晨警方前往苗栗曾男丟棄犯案槍枝的地點搜索，查獲改造槍枝2把、子彈共55顆，將曾男依殺人未遂罪嫌移送偵辦。▲國道開槍嫌犯落網。（圖／民眾提供）

曾表示，槍枝跟子彈是以5萬元向友人購買，因為不滿李男在後方逼車又閃大燈，於是開了1槍威嚇。

台中地院一審認為曾男非法持有槍械，並以具殺傷力之手槍擊發傷及他人，不顧造成他人生命危險之可能；但考量曾男因為毒品案被捕，並自首其為國道槍擊案的槍手，對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑，且報繳其持有之全部槍砲、彈藥、刀械，於是依照殺人未遂、非法持有非制式手槍罪，2罪合併執行有期徒刑6年8個月。

台中地檢署認為曾男因行車糾紛，就在高速行駛的國道上朝不認識的人開槍，罔顧對方及其他用路人安危，事關重大、量刑過輕，向高分院提起上訴，但法院表示前判已審酌曾男行為動機、手段、目的及犯後態度等，並無違反罪刑相當性原則或比例原則，於是維持原判。

▲▼台中國道傳槍聲！25歲男「左手腕中彈」送醫。（圖／民眾提供）

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