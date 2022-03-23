快訊／震不停！花蓮又發生規模4.5地震　最大震度3級

花東地區今（23日）凌晨狂搖，光是1時41分、43分規模6.6、6.1地震之前，不少睡夢中的民眾就先被國家警報驚醒，緊接著被驚天動地狂搖60秒嚇得不敢再睡，尤其住在高樓層的人更是驚魂未定。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，「住高樓層的進來取暖一下」，相關話題引發熱論。