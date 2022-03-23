快訊／震不停！花蓮又發生規模4.5地震 最大震度3級 ▲花蓮4.5地震。（圖／氣象局） 記者李宜秦／台北報導 花蓮地區今日頻繁發生地震，中央氣象局通報，12:25花蓮再度發生芮氏規模4.5地震，台東最大震度3級、花蓮2級。 [廣告]請繼續往下閱讀... ►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！ ET快訊 快訊／震不停！ 花蓮又發生規模4.5地震 男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」 對女友下戰帖！回家GG了 九頭身美女議員回家奔喪！ 上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊 找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯 陳屍溪谷上方平台 俄兵身藏一疊保險套！ 她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民 LIVE／花蓮6.6強震橋坍斷多截 學者警告：這裡恐有8↑強 陳松勇千萬遺產圓滿分配！ 印傭Yuli獲贈400萬今離台 強震讓長濱公路「長出驚天大蜜桃」 網：孫悟空要出世了 普丁爆乳大女兒爆婚變！ 切斷荷蘭富商 快訊／南港女等公車突倒地！ 公車進站「直接輾過」 預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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