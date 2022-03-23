6.6強震「威力相當4顆原子彈」　學者：連續地震有助能量釋放

▲花東震不停，成功鎮北端的美山全家超商，現場慘況像是被轟炸過。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許敏溶／台北報導

花東地區地牛頻頻翻身，從今天（23日）凌晨至今已經發生超過50起有感地震，其中規模6.6地震，釋放能量相當4顆原子彈爆炸威力，學者指出，這次花東地震是兩個板塊擠壓帶來造山活動導致，震央在花東縱谷中段，過去該地區最大地震是1951年的花東縱谷大地震，曾出現2起規模7.3強震，而該區域已經蠻久沒有比較大的地震，往好處看，這次花東連續地震是有助於累積能量釋放。

花東地區地震連續搖不停，根據中央氣象局地震中心統計，從今天凌晨1時41分截至上午9時，總共發生55起有感地震，其中規模6以上有2，規模5以上有5起，等於不到8小時一共發生55起地震，若將大小餘震全算進去，估計已超過150起。

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▼地震測報中心陳國昌表示，大小餘震估計已超過150起。（圖／記者陳煥丞攝）

氣象局地震中心前主任郭鎧紋指出，今天凌晨1點41分發生規模6.6地震，釋放能量相當4顆原子彈爆炸威力，接著1點42分是規模5.7地震，1點43分則是規模6.1地震，可明顯看出地震深度由深變淺（從30.6→28→19.3公里），等於是在3分鐘內示範東部海岸山脈怎麼造山，而這樣的造山運動已經持續超過四百萬年。

長期研究花東地震的東華大學環境學院教授顏君毅分析指出，這次地震原因就是菲律賓海板塊往西擠壓歐亞大陸板塊造成，也就是海岸山脈的造山運動引發地震，地震主要發生在花東縱谷中段，該地區已經蠻久沒有比較大的地震，往好處看，這次規模蠻大，可以把累積很久的能量釋放。

▲台東成功鎮109年老廟福德宮，受到地震影響災情嚴重。（圖／記者楊漢聲翻攝）

1951年時，花東縱谷曾發生大地震，其中最大兩起地震達到規模7.3，更造成造成85人死亡，顏君毅表示，2018年0206花蓮大地震之後，原本以為花東縱谷中段也會發生較大地震，但後來沒有發生，而該區域最近一次比較大的地震，是台東成功曾發生芮氏規模6.4地震，所以這次能發生規模6.6地震及相關餘震，是有助於累積能量釋放。

但若和1951年時花東縱谷地震，曾發生兩起規模7.3地震，這次釋放能量可能不太夠，是否可能是大地震前兆，顏君毅指出，每一次地震都有每一次地震原因，很難預測是否為下一地震前兆或是否進入活躍期，因為自己沒有統計數據，就不會去說這些事情，因為地震很難預測，但這次地震，可能和玉里斷層、池上斷層、瑞穗斷層有關，詳細的關連性，則還要進一步研究。